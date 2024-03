Conejos de Toledo saltan a la mesa en Bembrive. / Fernando Franco

Gracias a la buena puntería de Manolo Castellanos en cotos toledanos, un grupo de amigos celebraron una nueva edición de la conejada anual que prepara con maestría Marta Álvarez en los fogones de A Cova do Feixón, en la pedanía viguesa. El menú tuvo como prolegómenos chorizo de Puxedo y almejas a la marinera. Los comensales se reunieron en la escultura dedicada a los peregrinos para inmortalizar su nuevo encuentro. Ahí están con el organizador Pepe Morales, Juan Carlos Fontán, Ramón Hermo, José Antonio Fernández, Jorge de Prado, Manolo Castellanos, Rafael Larriva, Carlos Crespo, Ramón Mosteiro y Luis Piñero. El próximo año, más y mejor.

Un referente del jazz en España, el Vitruvia, trae a Pablo Seoane Trío

Hoy, nueva sesión de jazz en el vigués café Vitruvia de Compostela a las 20.30, con Pablo Seoane Trío. El Vitruvia no es un local de bebidas al que damos publicidad sino un santuario del jazz y la clásica cuya cultura fomentamos y cuyos programas de actuaciones solo pueden ser obra no de un empresario sino de un loco por la música, como es Javier Ferreiro. Nadie lo ha valorado pero desde 2015 Vitruvia ha organizado más de 300 conciertos de música clásica y jazz, festivales de música al aire libre o en auditorios. Los vigueses quizás no sepan que este local es un referente de estos dos géneros en este país y todavía más allá de nuestras fronteras como así lo demuestran los conciertos de músicos tan prestigiosos como el trompetista Walter White o los guitarristas John Stowell o Ral Micic, que viajaron desde EE UU para participar, al calor de una gira, en la programación de este local. Dos composiciones de jazz de sendos discos, una del pianista Alberto Conde y otra del contrabajista Kin García, llevan por título Vitruvia y el compositor británico Luke Corradine registró una versión de su película Tierra con el mismo nombre. Y siguiendo esa línea de esfuerzo para que Vigo resuene en los corrillos musicales de este país, hoy jueves, Pablo Seoane, pianista y compositor, ofrece en formato trío lo mejor del swing, ritmo, velocidad y virtuosismo. Sépase.

¿Y por qué no un “touch” de música medieval con los de Voces Graves?

Y es que no siempre voy a hablaros de bares que solo sean bebederos, que tampoco es cosa mala. Si en el Vitruvia Café tenemos jazz y clásica, el Coro de Voces Graves de Vigo que dirige Alberto Abal continúa con su ciclo Ai Ondas de música antigua poniendo su acento en la música vocal “a capella” con acompañamiento instrumental, así como la realizada sobre textos bíblicos y medievales, con el propósito de poner en valor parte de la historia lírico-musical en la que nuestra ría es pieza clave a través del protagonismo de Xan de Cangas, Martín Códax y Mendiño. Los amantes de este género y los que quieran curiosear y gozar con el mismo tenéis este sábado a las 18 en el Museo del Mar (entrada libre hasta completar aforo), esta vez sin el coro pero con actores de la ESAD, el canto medieval de Paula Ceremuzynska y el arpa románica de Manuel Vilas como intérpretes. Oye, las seis de la tarde es una hora estupenda para darle a tu fin de semana un toque cultural porque no te excluye luego una buena cena donde te apetezca. Los amantes de este género ya sabéis de qué va y los nuevos decidiréis si os gusta o no.

¿Y otro de canto coral en la Soledad y Cabral con los Gli Appassionati?

Ya que andamos de cantares hoy, digo que es un termómetro de la sensibilidad de esta ciudad enterarse por Nuria Lorenzo, directora de los coros Gli Appassionati, que su actuación el otro día en esa iglesia de la Soledad que tutela el pater Alberto Cuevas fue todo un éxito. ¡Qué alegría, me decía Nuria, ver a casi 500 personas allí, que la iglesia no daba cabida a más gente y que en la actuación que tuvimos también en Santa Marina de Cabral pasó lo mismo, tuvieron que añadir sillas! No para Nuria, que este domingo estará cantando como mezzosoprano el Requiem de Mozart junto al Orfeón y Orquesta Valencianos. Por si vais por la capital del Turia.