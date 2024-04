Moteros en África. / FdV

Hicieron estos militares nuestros, unidos por el espíritu motero en tiempo libre, un viaje a Marruecos con la idea de conocer el país, su cultura y costumbres. Eso sí, lo aprovecharon para llevar material escolar donado por los centros educativos de As Neves y particulares a los colegios de Merzouga y Geoge Dades. Una ayuda solidaria que fue organizada por la asociación cultural deportiva Sanomedio de la cual Fernando Rodríguez es el presidente y con la colaboración de la peña motera Azor y el Concello de As Neves. ¡Una experiencia reconfortante!

Armando Martínez inaugura hoy en Portugal su escultura pública 58

Portugal celebra hoy el Día de la Revolución de los Claveles y el escultor vigués Armando Martínez lo hace inaugurando un monumento al 25 de abril en la bella ciudad portuguesa de Trancoso, al otro lado de Ciudad Rodrigo. Yo debía estar allí como invitado pero el azar me lo ha impedido pero allí estará el pueblo, allí estarán sus representantes lusos con el alcalde Amílcar al frente y allí nuestro escultor inaugurará henchido de satisfacción su obra pública número 58 en Portugal. No en vano es el artista gallego con más obras institucionales en Portugal, y no me extrañaría que más que ningún portugués incluso. Martínez, que es el que tiene a Rosalía Castro en esa misma calle viguesa, suma ya unas 71 esculturas públicas si contamos las que tiene en varios países, y en Portugal no pocos ilustres tienen escultura suya: Eca de Queirós en el Tormes portugués, Soeiro Pereira en Baiao, Florbela Espança en Coímbra, Inés de Castro en Monteoro-Velho…

De espías en la expo sobre los 90 años de Radio Vigo, que hoy abre

La curiosidad nos ha llevado a descubrir entre bambalinas el montaje de una expo magnífica sobre los 90 años de Radio Vigo, que hoy se inaugura en la ciudad. En la Casa Galega da Cultura, al lado de mi casa, estaba estos días Aser Álvarez, comisario de esta muestra, dirigiendo la orquesta de Arraianos Producións, formada por 4 expertos montadores de proyectos expositivos. Husmeé por ahí sin ser invitado y vi cómo a través de las interesantes imágenes, documentos, sonidos y objetos que forman esta muestra multimedia podemos viajar en el tiempo sin salir de la sala y descubrir algunas historias que nos hablan de la relación entre Vigo y la emisora desde 1934 hasta 2024… Yo solo pude ver la primera etapa de la Expo ya montada, la que habla de los pioneros y visionarios, los socios y amigos Emilio Torrado y Santiago Montenegro, que en 1939 vendieron la emisora al patriarca, Eugenio González de Haz, fundador de la saga familiar de Radio Vigo. Ahí están sus primeras voces de los años 30 como Esperancita Criado, “Sita”, la primera voz femenina en la radio viguesa, y muy probablemente la gallega, Pepe Vázquez, José María Seoane y Carlos Muñoz... ¡Desde hoy, abierta!

¿Queréis samba? Pues samba tendréis en el Vitruvia con “Laranxa”

Me cuenta Javier Ferreiro, sentados en torno a un café en Vitruvia, que este jueves regresa una vez más a este espacio el samba brasileño y la bossa nova que unos años más tarde surgió de este género musical de la mano de unos entonces jóvenes y desconocidos cantautores como Joâo Gilberto, Antonio Carlos Jobim o Vinicìus de Moraes. Canciones tan conocidas como Corcovado, Samba en Preludio o Chega de Saudade sonarán en Vitruvia Café gracias al reconocido combo Jazz de Laranxa liderado por la cantante María Silva. Habrá por lo tanto mucho ritmo, elegancia y lirismo gracias al talento de estos célebres compositores brasileños que han hecho de la bossa nova una música universal.