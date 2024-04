Retratos augustos : Pepe de Redondela / Augusto Rodríguez

Flaco favor a la verdad se haría si en los futuros manuales de historia o literatura ensayísitca no se hallara el nombre de Xosé González Martínez, Pepe de Redondela, como protagonista radical de un trabajo grandioso para asentar la presencia de la lengua gallega en los ámbitos institucionales, académicos y sociales. Ya suma 60 años de galleguismo ininterrumpido, desde la etapa de la clandestinidad, haciendo conciencia de país, buscando alternativas válidas para avanzar en su galleguización. Así fundó la Asociación de Funcionarios para la Normalización Lingüística (1981), las Irmandade Xurídica Galega, de Sanidade y Agroalimentaria, Amigos do Couto Mixto, Foro Enrique Peinador... Inasequible al desaliento, en avance, abriendo campos inéditos en ingente labor.

Un vermú en De catro a catro con Denigrantes Comediantes

Los Denigrantes Comediantes de Nigrán andan nerviosos estos días... Marien Breis y Ferran Botifoll los traen a Vigo, a un local mítico como el café De Catro a Catro. Mañana domingo, a las 13, abiertas las puertas a las 12, hora del vermú. Dejaron Madrid enamorados del mar de Nigrán con un largo currículo teatral y aquí se quedaron a vivir y teatralizar. Empezaron en el salón de su casa, continuaron en una fábrica de cerveza y después en el Casino de Sabarís. No tienen límites, ni vergüenza, claro son... Denigrantes. Para más inri, presentan “Sopa de Colibrí” de Ariel Capone, pero con una de las dos actrices estrenándose. Laureta actuará acompañada de Paula Lago. Veinte minutos para dar a esa hora vermú en mano un aire cultural y divertido. No os perdáis una propuesta novedosa, que después de Nigrán llega a Vigo fresca y salerosa. Estos Denigrantes, después de los “Haikus de Salón” a los que yo asistí en su casa, vuelven a inventarse espacios, estilos y formas de hacer nuevas. Tengo curiosidad por ver hasta dónde llegan estos comediantes. Me cuentan que están empezando a preparar un texto de Alberto San Juan... qué ganas de verlo.

¡La Imagine Jazz Orchestra ataca otra vez con Chamorro!

Y si mañana tendremos un vermú teatral con Denigrantes, hoy los que quepamos en el auditorio Mayeusis (Areal 138) tendremos a la atardecida (19 h.) música de juvenil aliento. ¿Cómo no si el maestro Joan Chamorro (que acaba de ser padre) vuelve de Barcelona por tercera vez para dirigir ese gran proyecto de futuro para el Vigo musical que es la Imagine Jazz Orchestra? Jóvenes músicos entre 10 y 20 años formando una Big Band viguesa de 25 miembros que, dentro del programa Conexions 2024, podemos ecuchar en distintos escenarios de la ciudad, hoy en el de su sede del Conservatorio Mayeusis que dirige Lucas. Alonso. Con ello, esa Fundación Mayeusis surgida de la iniciativa privada y que tanto ha aportado a la vida musical y académica de la ciudad con generaciones de alumnos, celebra anticipadamente el Día Internacional del Jazz que se conmemora el próximo día 30. Hoy podréis escuchar un repertorio clásico de jazz, un concierto en familia con un aforo reducido y una ilusión renovada un año más, tras haber tocado ya los vigueses con la Andreu Jazz Band y la Joven Borondon. ¡Qué bueno!