Los ex de Automoto / Fernando Franco

¿Cuántos años hemos tenido el placer de alojar en esta sección a estos tipos salerosos que cada año se reúnen para hacer memoria y dar gracias por reencontrarse? Claro, son todos extrabajadores de comercial Automoto, su sección industrial, y en esta ocasión tuvieron su “enchenta” en Casa Chalan, de Fornelos. Fueron sobrios: solo cocido, cordero y jabalí y no faltó en esos momentos de alegría un recuerdo apenado para dos compañeros, Antonio Pichel y Eladio Carrera, que se fueron en 2020 y 2023.

En Ledesma pensé en López Chaves, sus 90 y sus Amigos de los Pazos

Pasé el otro día por Ledesma para comer en las Fernandicas y en el recorrido por su hermosa parte vieja ante la casa con el escudo blasonado de los Chaves, antergos de Juan Manuel López Chaves, que también los tienen en Ciudad Rodrigo. Recordé que Amigos de los Pazos, la asociación que alentó desde su nacimiento en 1970, tiene convocada a la prensa para mañana con motivo del 40 aniversario de la declaración del Camino de Santiago “Bien Cultural Común de Europa” y, de rebote, pensé que a este hombre que hoy tiene 90 años no se le ha hecho (a pesar de ser Vigués Distinguido y cien distinciones más) el inmenso homenaje que se le debe por la recuperación de los Caminos de Santiago desde que en 1979 iniciara su lucha cuando nadie caminaba por ellos. Imposible trasladar a una columna lo que merece un libro y hasta ser novelado pero cuando él con sus Amigos de los Pazos empezaron no había en Europa más que dos colectivos más antiguos en tal labor, uno en Estella y otro en París. Sin él, mirad lo que digo, la Asamblea de Europa no hubiera declarado en 1984 al Camino de Santiago “Bien Cultural Común de Europa”. Pero a él y a los suyos también se debe la campaña de revitalización de los Caminos Portugueses a Santiago. Miles de km recorridos, estudiados, publicados, reivindicados ante los poderes políticos... Eso pensé al pasar ante la casa de sus ancestros en Ledesma. Y en su homenaje merecido.

¡Atento Ayuntamiento, los animalistas confían en tu buen tiento!

Especiamente felices sé que se sentían todos esos grupos defensores de los animales, y no de palabra sino de obra porque lo han demostrado con su esfuerzo en Vigo y su entorno. Especialmente felices por la nueva deriva de la Asociación Protectora de Animales de Vigo con el nuevo presidente, Andrés León, que abrió sus horizontes para pasar de perrera a verdadera protectora: apertura de puertas y actividades de voluntariado como los paseos con los perros del refugio, difusión inmediata tras la recogida por el lacero de aquellos que no tienen chip en redes sociales... La pregunta que se hará ahora todo ese creciente mundo de los animalistas, tras saber que se ha abierto por el Concello la posibilidad de que liciten empresas privadas para esa tarea, es si tendrá la sensibilidad suficiente para que incluya la colaboración de la Protectora actual en el pliego de condiciones del contrato con la empresa que vaya a firmar la gestión del refugio de A Madroa. Yo creo que sí porque incluso lo aconseja la Ley de Bienestar Animal y nada hay que haga dudar de tal sensibilidad al gobierno socialista. La preocupación no es baladí: que el bienestar de los animales dependa al cien por cien de una entidad con afán recaudatorio...ya se sabe, podemos poner ejemplos. Lo ideal sería que ésta gestione la parte empresarial y el Ayuntamiento exigiera en el acuerdo que esa parte más social, empática y animalista la siguiera gestionando la actual Directiva, sea el aviso inmediato mediante redes del animal hallado sin chips, esos paseos con voluntarios, contar con casas de acogida voluntarias para animales más vulnerables como cachorros o ancianos, labores de concienzación en escuelas contra el abandono... Esa sería la sensibilidad más animalista.