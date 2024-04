Un Retiro de día / Fernando Franco

Disfrutar de una experiencia de bienestar en un entorno histórico impresionante. Esta fue la propuesta del Retiro de Día que organizó el pasado domingo en los jardines del castillo de Soutomaior Uxía Grobas Baines, con su recién estrenada agencia de organización de eventos, ÕNN-DA. Diecisiete privilegiadas mujeres que veis en la foto de Diego Gómez disfrutaron de una sesión de yoga y meditación con cuencos tibetanos, a cargo de Elizabeth Ferradás; taller de automasaje con aceites esenciales, y mucho más. Atención a sus redes sociales porque Uxía ya está trabajando en sus Noites de Verán y otros muchos eventos que afirma que os harán un poquito más felices.

Mañana comienza el festival Play Doc de Tui: entérate de qué va

Muchos amantes del cine están hoy en posición de prevengan armas porque mañana no solo es el Día Internacional del Trabajo, sino el del estreno (de 1 al 5) de la 20 edición del Festival Play Doc en Tui que dirigen Ángel Sánchez y Sara García. Podéis acceder al programa del mismo de muchos modos anteayer Mar Mato dio cumplida nota en FARO, pero ¿sabéis cuál es la sustancia del mismo? Os lo sintetizamos. Podríamos decir que es un referente internacional del documental de vanguardia que pone a la periferia en el mapa o, más en concreto, que destaca por haber celebrado primeras retrospectivas dedicadas a aclamados cineastas, directores de culto... pero también por el redescubrimiento y puesta en valor de filmografías olvidadas o inexplicablemente ignoradas. Por supuesto, este festival, además de esa sección de Retrospectivas (este año al brasileño León Hirszmam, David Gladwell...), propone otras como Focos, Restauraciones, sesiones especiales y todo complementado con la atención a lo último del cine gallego o actividades paralelas, como Cine Recorridos, que celebra ya su quinto año, ese paseo por Tui con paradas de performance de cine expandido, que acaba de sacar sus entradas a la venta.

La viguesa Sonia Méndez nos trae As Neves, un ‘thriller’ de adolescentes

Apuesto mi soldada que la viguesa Sonia Méndez está feliz estos días porque después de un largo camino estrenará oficialmente As Neves, su primer largometraje de ficción el próximo 10 de mayo: As Neves. Sonia, que es de nuestra olívica cosecha de 1980, conoce bien otros estratos del mundo del cine como guionista y actriz en series como Os Atlánticos o Terra de Miranda para a CRTVG, Cuéntame cómo pasó para TVE o El Vecino de Netflix y en largometrajes como Olvido y León o Rafael y qué duda cabe de que esto enriquece radicalmente su mirada cinéfila. Ìtem más, en cine dirigió, guionizó y produjo documentales como A poeta analfabeta o cortometrajes como Perversa Lola, Leo e Mario, Ei, guapa!... Desde 2014 idea y dirige el festival de Contidos Dixitais Carballo Interplay, el primero de webseries y contenidos digitales de España. ¿Y qué nos trae con el estreno de As Neves? Una historia de adolescentes que sitúa en un pueblo aislado de Galicia, empeñada Sonia en contrastar con su vida el mundo de las tecnologías. La desaparición de uno de ellos es una excusa para ver cómo viven su día a día”. ¡Ardo en deseos de verla!

Medallista y escultora: Molenda

Singular me parece la trayectoria de la polaca Mónika Molenda, cuya exposición en la sala Apóstrophe puede visitarse los miércoles (o sea mañana si tenéis ocasión) o con cita previa llamando al 680 159 639. Singular porque Molenda es una reconocida medallista en Europa, oficio de extrema precisión. A lo largo de 15 años colaboró con las más prestigiosas casas de moneda europeas. En el campo de la escultura va más allá de los medios de expresión tradicionales. Su obra pública más emblemática es el monumento a las barricadas de septiembre del 1936, inaugurada en Varsovia en 2011.