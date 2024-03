Pornodisfuncionales

Hace unos siete años, en una entrevista para un medio escrito, me preguntaron mi opinión sobre la pornografía; no es que yo sea adivina ni mucho menos, pero por entonces anticipé que vendría una ola de disfunciones sexuales asociadas al consumo excesivo de porno (o Nopor, como dicen en las redes sociales para saltar la censura). En ese momento, como en muchos otros, se hizo esa maravillosa asociación de “pues vaya, esta tía sexóloga y abierta, y mira qué puritana”, o una que me encanta: “mojigata”, “parece la corta-rollos del erotismo” y blablabla.

Las personas que nos ocupamos, con mucho honor y placer, de investigar sobre la ciencia de la sexualidad, observamos, no juzgamos ni etiquetamos, o al menos no deberíamos hacerlo, aunque es una cuestión bien compleja cuando se junta con nuestros principios y ética; y este tema, junto la prostitución, está en ese límite que consigue ponerme en estado de alerta y malestar total.

¿Qué es la pornografía?

Material audiovisual que suele ser consumido durante la masturbación. Esa es la definición. La movida con el porno es lo de siempre “no es el veneno en sí (que también) es la cantidad de veneno. Y ahí os dejo datos:

-Consumo de pornografía por minuto: 219.000 visualizaciones

-Nº Usuarios OnlyFans: 200 millones

-Video porno más consumido que consiste en una violación de 4 hombres a una mujer: más de 300 millones de reproducciones, hasta el momento.

Una de las webs más conocidas de porno de la que no voy a hacer publicidad ni mención, tiene tanto material que si nos lo ponemos todo seguido estaríamos aproximadamente 600.000 años viendo porno sin parar.

El contenido de esta barbaridad de material es básicamente siempre igual, un hombre satisfaciendo sus deseos delante, encima o detrás de una mujer claramente cosificada. Es cierto que existen excepciones (muy pocas) de otro estilo de contenido, pero no llega ni al 1%.

Violencia: ¡Presente!

En los últimos años la filmografía pornográfica ha ido creciendo más y más hacia un contenido violento, los llamados “complementos” del porno: escupir en la cara o en la boca, tirar del pelo, pegar bofetadas en la cara, o en otras partes del cuerpo etc. Por supuesto, la cuestión importantísima y de actualidad del consentimiento se obvia absolutamente.

Algunos niños y niñas tienen acceso a estos contenidos desde los ocho años, y empiezan a normalizar y conocer la sexualidad a través de estas imágenes y conductas, y las dan por válidas; cuando se enfrentan a situaciones sexuales quieren “copiarlas”, el cerebro a nivel emocional, incluyendo el placer, no distingue bien realidad y ficción, así que aquí tenemos un gran problema de no saber discriminar el estímulo.

Cultural y socialmente vemos que es un auténtico desastre, ¿pero a nivel funcional?

Disfunciones sexuales asociadas al consumo de porno

En general, el principal problema es la distorsión y el aprendizaje sesgado de la sexualidad, que derivan en problemas psicológicos, adicciones, conductas desadaptativas, violentas etc. Pero si vamos a la pura disfunción física, ya llevo años encontrándome en consulta chicos muy jóvenes de entre 18 y 25 años con disfunción eréctil, incapacidad de tener erecciones correctas en sus relaciones sexuales fuera de la masturbación (mucho menos habitual, aparece algún caso de eyaculación precoz). Además, se aprecia en hombres y también en mujeres un notable crecimiento en trastornos del deseo sexual hipoactivo: esto quiere decir que pierden el deseo sexual o no es tan frecuente como esperan y desean. Y todo esto es debido a la exposición excesiva y temprana a la pornografía. Y si te preguntas cómo lo sabemos y por qué estoy tan segura, te diré que cuando hemos retirado ese consumo e incorporado otro tipo de estímulos eróticos y sexuales no basados en la imagen, estas personas han recuperado su deseo en un periodo de tiempo relativamente corto, entre 1 y 6 meses. No obstante, seguimos investigando y revisando caso por caso.

Gracias a mi amiga y compañera de batallas la Dra. Paula Guerrero por explicar de forma tan brillante y locuaz un tema tan complejo. Seguiremos abordando este tema desde todas las dimensiones posibles, porque la información es poder!

Placeres, nos vemos y leemos próximamente, mientras tanto os escuchamos en www.saludplacer.com. ¡Hasta pronto!