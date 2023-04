Viagra a golpe de clic para uso recreativo

“A golpe de clic”. Así de fácil se puede conseguir hoy en día una sustancia como la viagra (citrato de sildenafilo), un fármaco prescrito para la disfunción eréctil cuyo consumo ya se detecta entre la población joven por motivos como los de contrarrestar los efectos del alcohol –o de otras sustancias– o por miedo “a no dar la talla”.

“É certo que nos últimos anos estase a detectar un aumento de consumo de viagra entre a poboación máis nova e as causas deste consumo non soen ir asociadas a unha problemática de tipo orgánico”, subraya Vanessa Rodríguez Pousada, vicepresidenta de Sogasex (Sociedade Galega de Sexoloxía) y coordinadora del programa de educación sexual de Aseia (Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e Adolescencia).

“O porno non é a causa, pero pode ser un aspecto correlacional” Vanessa Rodríguez - Psicóloga y sexóloga

“Son diversos os motivos que poden levar a un adolescente a empregar este fármaco, dende unha ansiedade anticipatoria ao pensar que non vai cumprir coas expectativas do outro ou por medo a non da-la talla”, indica, aunque este tipo de consumo también puede darse para “contrarresta-los efectos doutras sustancias, tanto alcol como estupefacientes ou, incluso, anabolizantes”, añade.

“La gente joven que la consume la adquiere, sobre todo, a través de internet”, subraya Purificación Leal, presidenta de Sogasex. “Es muy fácil conseguirla ahí y es muy barato”, advierte. “La gente lo compra como buena consumidora en esta sociedad de consumo que nos invade, donde es todo oferta y demanda. Intentan garantizar el resultado sin mucho esfuerzo”, destaca. También apunta que se puede encontrar en algunos “bares o prostíbulos”.

“Lo que intentan es garantizar el resultado sin mucho esfuerzo” Purificación Leal-Presidenta de sogasex

“Se puso de moda entre gente que no tenía ningún problema orgánico”, pero que recurría a este fármaco “por causas psicológicas, por ansiedad y miedo a no dar la talla”. “La gente joven, hoy por hoy, va en esa línea”, constata. “Hay quienes la llevan en el bolsillo porque les da tranquilidad, como un placebo”, subraya.

Con respecto a la relación de este consumo de viagra con el acceso al material pornográfico, Vanessa Rodríguez subraya que “é importante non establecer relacións causais: o porno non é a causa disto, pero si que pode ser un aspecto correlacional, é dicir, pode influír”. En este sentido, la psicóloga apunta que “temos que ter en conta que no porno se reproduce de forma aumentada o modelo social e cultural no que vivimos e está baseado no capitalismo e onde a produción ten un gran protagonismo e importancia”. “Neste senso”, prosigue, “as ereccións, canto máis intensas e continuadas, poden ser asociadas en si mesmas como un ben de consumo, valorado nun sistema no que a produtividade está moi en valor”.

“La educación sexual no existe en el aula ni en las casas, es a través de la pornografía y el modelo pornográfico conlleva a tener una representación de mucha pulsión copulatoria, de mucho rendimiento, no se trabajan los afectos”, suscribe Leal.

“Si la educación sexual está basada en eso, es más fácil entender que la gente joven recurra a esto, que, además, está al alcance de cualquier bolsillo”.

En el porno “as relacións están baseadas no coitocentrismo (normalmente en relacións heterosexuais) e todo o protagonismo está posto aí e isto é o que entenden os máis novos, que todo o valor das relacións sexuais está posto no coito”, insiste Rodríguez.

“No porno non se lle soe dar igual xerarquía a outro tipo de prácticas, pero isto tamén pasa en series, películas e demais, onde parece que si non hai coito non hai relación sexual”

Para Rodríguez, lo importante es hacer “unha boa educación sexual”. “Ver que a relación sexual vai máis alá do coito, incluso que para que haxa unha relación sexual o coito non é necesario, o necesario é darnos tempos, que é aprendizaxe e é normal estar nervioso ante un primeiro encontro con outra persoa, que é unha aprendizaxe descubrirse a un mesmo e ó outro e que isto leva tempo”.

“Como la gente joven tiene mucha más curiosidad y se cree inmune, no está tan pendiente de los riesgos, se la toma porque cree que con ello va a tener mayor competencia sexual”, afirma Leal. “Desde la pandemia ha habido un aumento de consumo online y esto ha repercutido en las relaciones sexuales, con el consumo de más pornografía, incluso en la compra de juguetería erótica, y en medicamentos de este tipo”. También destaca el aumento del consumo de alcohol, que “siempre fue una mala pareja de las erecciones”.

Más allá de los riesgos físicos, Vanessa Rodríguez indica que este consumo “é entender o propio disfrute da sexualidade nun aspecto moi reducionista, nun modelo produtivo e representativo, onde cobra o protagonismo a conduta e non a parte emocional”.

“Es un fenómeno que existe, pero está escasamente dimensionado” Jesús Cancelo-Director de alborada

Tras un exhaustivo “trabajo de campo para saber qué hay de realidad” en esta moda entre la población joven, Jesús Cancelo, director de la Asociación Alborada, destaca que “el fenómeno existe, pero escasamente dimensionado”. “Entre menores de edad, o muy jóvenes, no es habitual”, constata. Entre la franja de edad de entre los 24 años y la treintena, gente con trabajo y cierto poder adquisitivo, Cancelo ha llegado a hablar “con gente que sabe de alguien que lo ha hecho”. “Si alguien mezcla varias sustancias lleva preparada una pastilla, que muchas veces son derivados de viagra que se consiguen por internet, de otros colores incluso, y que vete a saber qué efectos tiene”, destaca. “La llevan como un efecto placebo, como si le diera seguridad”, dice el director de Alborada, que destaca también el escaso efecto de esta pastilla con altas dosis de alcohol en el cuerpo. Otro factor para llevarla podría ser “para hacer la gracia, para presumir”.

Detrás de este consumo, Cancelo también apunta hacia “esa exigencia que se imponen de rendir, ese miedo al fracaso, a no estar a la altura, que viene motivado muchas veces por todo lo vinculado a la pornografía”: “Buscan modelos para parecerse a ellos en la pornografía, lo cual es imposible y un error”.

La idea de esta práctica es, para Cancelo, “pésima”, porque además de los riesgos para la salud, también advierte sobre los riesgos de “contagios de enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados”. “La viagra no te devuelve la lucidez, para nada”, advierte.