OnlyFans: las nuevas vías de la pornografía

El porno está en todas partes, esto ya lo sabemos. El daño y perjuicio que supone a la vida de millones de personas, la influencia machista, sesgada, y la problemática social de todo lo que viene asociado, la hemos comentado ampliamente en otros artículos y seguiremos haciéndolo. Hoy no se trata del contenido pornográfico en sí, sino de las vías y recovecos que encuentra para formar parte de nuestras vidas, nos guste o no. Pero ¡cuidado! No es todo blanco o negro, existe pornografía que he usado personal y profesionalmente porque me gusta, por ejemplo, la de la directora Erika Lust, la cual recomiendo.

El otro día, paseando con un amigo que es muy fan del tema de caravanas y viajes en furgoneta en la naturaleza (Van Life, creo que lo llaman), me comentaba que seguía en youtube a una chica y un chico de unos 20 y pico años que contaban sus andanzas por el mundo en “furgocamper” (Alaska, Las Vegas, etc...) y que un día trasteando por un portal de porno se los encontró y me explicó que el conocerlos en la faceta de campistas provocaba mucho más morbo que cualquier otro clip de porno más clásico. También me comentó que tenían una cuenta en Onlyfans, y que monetizaban su intimidad sexual por esa y otras vías.

Este tipo de actividad y comportamiento con el porno amateur me llama muchísimo la atención, así que me puse a investigar un poco. En uno de sus videos de youtube (para todas las edades) explican cómo han pasado de ser unos “sin techo” que vagaban por el mundo intentando buscarse la vida para comer a convertirse en unas estrellas del porno gracias a plataformas como Onlyfans (Solo fans).

Plataforma británica creada en el año 2016, en su origen la idea de Onlyfans era que artistas de todo tipo interactuasen de una forma más personal e íntima con sus fans. En mi cabeza era algo así: “Soy super fan de Ana Belén, y mi mejor amiga le pide que me felicite con un video el cumpleaños a cambio de, por ejemplo, 100 euros”. Pura fantasía. Estoy segura de que Ana Belén no frecuenta Onlyfans. Como suele ocurrir en las redes sociales, la idea inicial se va desvirtuando y lo que pretendía ser un intercambio de contenido y, de algún modo, una forma de rentabilizar la fama o pseudofama, se transformó en un Si me mandas una foto desnuda te doy 50 euros, y por supuesto a día de hoy el contenido de Onlyfans es probablemente un 95% de pornografía y prostitución virtual.

Desde finales del año pasado, la plataforma endureció las normas y es un poco menos explícita (de entrada). Yo no soy experta en leyes ni en redes sociales, pero… “quien hizo la ley hizo la trampa”. Con mi experiencia de solo 15 minutos de investigación, os cuento que lo primero que aparece es una mujer de unos 25 años, que te reta a jugar al ajedrez con ella. Curiosamente, lo hace vestida con un corsé y de manera obviamente provocativa, aunque lo más evidente no son los movimientos del tablero, sino sus tetas, que ocupan la pantalla entera con un mensaje que reza más o menos: “La ajedrecista te sugiere que te conectes en tiempo real para captar tu atención con contenido atractivo y divertido” y un montón de emoticonos con fuego, guiños, etc. La suscripción es gratuita, pero tienes que introducir tu tarjeta de crédito, consumas o no sus contenidos “extra”, para que sea más rápido gastar dinero una vez dentro.

Parece ser que menores de edad encuentran una vía para ganar dinero a través de estas aplicaciones exhibiendo su cuerpo y su intimidad sexual.

Deberíamos trabajar en las bases de una educación feminista y no cosificadora para evitar este interés en las chicas. Esto es evidente, pero volviendo a la pareja de “campistas”, tenéis que tener en cuenta que son un hombre y una mujer con una belleza normativa y unos cuerpos cincelados. La pornografía está tan saturada de irrealidad, que si encontramos a esa pareja en un portal porno serían unos más, pero es que los conocemos de sus andanzas como trotamundos, nuestro cerebro -que es bastante ingenuo emocionalmente- no sabe distinguir bien realidad de ficción, y es probable que se excite con facilidad si enlaza con la pareja en su cotideaneidad y después en su intimidad sexual, nuevos recovecos que encuentra la industria del porno para seguir haciéndola grande y poderosa. Pero en este caso, y si no es una herramienta de marketing, se trata simplemente de una pareja que vive más o menos bien de mostrar su vida íntima a todos los niveles, un Gran Hermano al límite: os veo comer, os veo pasear y os veo follar. Así que abro debate: ¿Qué opináis? Podéis dejarnos vuestros mensajes, como siempre, en nuestra web www.saludplacer.com.

¡Hasta la próxima, Placeres!