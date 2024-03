Las violaciones en manada se disparan un 64% en cinco años, la mayoría contra niñas de 15 años

Influenciadas por la pornografía o la violación de 'La manada' de Pamplona y otros casos mediáticos, las agresiones sexuales grupales se han disparado más de un 64% en los últimos cinco años. La mayoría son perpetradas por adolescentes o jóvenes adultos contra una sola víctima, una niña de 15 años. Esta es la radiografía de las violaciones múltiples que recoge el informe 'Silenciadas', elaborado por Save the Children y presentado este miércoles, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La investigación refleja, no obstante, que pese al preocupante incremento, las violaciones en manada solo representan el 4,2% del total de delitos contra la libertad sexual. Es decir, son una minoría en un panorama de fuerte incremento de los delitos sexuales pero no porque se comentan más agresiones sino por "el aumento de las denuncias, gracias a que hay mucha más sensibilización e información", según destaca Catalina Perazzo, directora de Incidencia Política y Social de Save the Children. Cada vez más mujeres identifican la violencia sexual, incluida la de menor intensidad, como un beso no consentido, y hay más concienciación sobre la necesidad de denunciarlo.

En este contexto, llama la atención que de las 18.731 denuncias por violencia sexual interpuestas en 2022, casi la mitad (el 45%) han sido cometidas contra menores de 18 años; porcentaje que asciende al 84% en el caso de los delitos sexuales perpetrados a través de las nuevas tecnologías. Y ser mujer es un factor de riesgo, ocho de cada diez víctimas son niñas o adolescentes (el 64% si se trata de delitos tecnológicos).Los roles de géneroLa investigación refleja, por tanto, que la construcción de la sexualidad está marcada por la desigualdad, la pornografía y la falta de una educación sexual igualitaria y que ponga el foco en el consentimiento, lo que marca tanto a las chicas como a los chicos. “Las niñas y adolescentes están condicionadas por los roles de género que van encaminados a que el amor sea el centro, a un canon de belleza difícil de cumplir, a agradar sexualmente y al mismo tiempo vivir la sexualidad de forma reservada. Esto se va construyendo desde la primera infancia con las muñecas, los dibujos animados, los vídeos y programas de televisión, las redes sociales... todos encaminados a conseguir un modelo femenino de belleza y corporal que nunca se acaba de conseguir”, explica Perazzo.Mientras que la "masculinidad también está condicionada por la exigencia de los roles de género desde la primera infancia, con los propios juguetes y espacios de socialización como el recreo: los hombres deben ser fuertes físicamente, activos sexualmente, viven situaciones de riesgo, alejarse de las emociones y tener actitudes de control y dominación, que se confunden con la protección o incluso con el afecto”, añade la especialista.La pornografíaY también influye la pornografía, dado que 7 de cada 10 adolescentes ven vídeos porno y, de media, acceden por primera vez, muchas veces por casualidad, a los 12 años. La pornografía muestra patrones que muchos jóvenes reproducen como "la no necesidad de pedir consentimiento, la ausencia de métodos anticonceptivos, la cosificación como objeto de placer de la mujer y el establecimiento de roles de dominio (para los chicos) y sumisión (para las chicas), según la investigación de Save the Children.La pornografía influye especialmente en las agresiones en manada, que "se están convirtiendo en un rito de inicio en los chicos", que no identifican al acto sexual en grupo como violencia sino a veces como una "broma" y "los grupos de mensajería actúan como espacios de reafirmación y no de rechazo". A este respecto, el 10% de las agresiones sexuales múltiples son grabadas o fotografiadas "como señal de dominio y a la espera de un reconocimiento del grupo de iguales, lo que muestra de forma clara cómo afectan las nuevas tecnologías a la forma de relacionarse de niños, niñas y adolescentes”, afirma Perazzo.

