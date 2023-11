La verdad es que, a pesar de que les pedimos que rompieran para la foto las formas rígidas e hieráticas con que posan las corales, no lo conseguimos pero eso es lo de menos y lo de más es su fondo y citas cantorales. Y es que la coral polifónica Rosalía de Castro del Colegio Médico de Vigo será la encargada de cantar la misa en San Pedro del Vaticano el martes 5 de diciembre. Ya me avisó Manolo Martín y ahora me escribe my dear Alejandrina y me dice que su padre Rafael Alonso estará ahí y cumpliría el sueño de cantar en el triángulo espiritual más importante del mundo después de haberlo hecho en Tierra Santa Jerusalén y Santiago de Compostela con dos corales de Vigo, Acacias Montecastelo y Rosalía de Castro, ambas dirigidas por D. Isidro Betancourt Benítez. ¡Suerte, rosalianos!

Una tarde de mindfulness con Mecer, por vuestro equilibrio personal ¿Queréis conocer de buena mano como la técnica del mindfulness puede ayudaros a mantener el equilibrio personal y profesional? Pues ya está aquí la 3ª Jornada Mecer dirigida por Jacobo Álvarez a la que podréis asistir (entrada libre) mañana viernes, a las 18 horas en la sede de Afundación (P. Sanz 24) e impartida por el Dr. Javier García Campayo cuyo último libro tiene un título que no precisa explicación: Parar para vivir mejor. Puedes inscribirte antes si quieres en https://Cygomcentromedico.com. Presentaré yo esta jornada que contará en la mesa, junto a García Campayo, catedrático en Psiquiatría por la Universidad de Zaragoza, con Virginia Gastón , psicóloga especialista en estrés laboral y el médico internista Roberto Pérez. Está organizada por CYGOM, el centro médico vigués que reúne a especialistas en diversos campos que va desde la salud oral a la cirugía plástica, medicina estética, psicología, estética integral… y tiene al yoga entre sus ofertas para la salud. Sito nada menos que en el edificio Pacewitz de Urzáiz 13. Si tienes duda, acude; nunca sabrás menos, siempre más y a lo mejor te sirve en la vida cotidiana. Con Eslava Galán y Antonio Piñero El lunes tuvimos en Club FARO al escritor prolífico Juan Eslava Galán para hablar de la Revolución Francesa y apuesto doble contra sencillo que entre el público estaba el chipionés avecindado en Baiona Antonio Piñero. No es que a Piñero le atraiga especialmente la revolución francesa porque él trabaja en temas de mayor altura ya que está altamente especializado, como filólogo, historiador, académico y profesor, en la vida de Jesús de Nazaret, el judaísmo anterior al cristianismo, la fundación del cristianismo, y en general en lengua y literatura del cristianismo primitivo analizadas desde una perspectiva científica. Entonces, ¿qué hacía ahí? Pues coleguear con Eslava Galán porque ambos son coautores de un muy interesante libro publicado el pasado año, Viaje a Tierra Santa que, en forma dialogada entre 2 personajes que la visitan, echa por tierra muchos mitos al reflexionar sobre la veracidad de los distintos episodios bíblicos. Los de Alterarte pintan A Laxe Quizás a la pintora Carmen Balbuena le interesaría leer Viaje a Tierra Santa pero ahora no le habléis de nada que no sea la Expo de Nadal que con sus compas de Alterarte prepara para inaugurar el día 2 sábado en el centro A Laxe, junto al Casino. Y es que la asociación Alterarte sigue su andadura artística, creciendo en número de asociados y, tras un verano de gran actividad que comenzó con exposición colectiva en la villa de Allariz, continuó con otra en el Pazo de Mos y siguió en la sala Nauta de Sanxenxo, el Multiusos de Sabarís y el Centro Cultural Arousa; hoy vuelve festejando la Navidad y cantando eso de “a Belén pastores, a Belén chiquitos”. Y es que en su expo de A laxe desde el sábado veréis 23 participantes con óleos, acrílicos, acuarelas y escultura. Mucho entusiasmo.