Cuatro Cosas

Hale hop: se atisban cambios en la estrategia que hasta ahora seguía el PSdeG. No, no se trata de que habrá más caña al PP –que sí, la habrá...–, porque eso es lo natural en la oposición. Lo informa avecilla, que se puso en plan vaticano con un “Anuntio vobis gaudium magnum: habemus podium”. Y el podio está ocupado, de momento, por el prior de la orden que lleva su nombre (Valentín) y por el delegado del Gobierno en Galicia, el preclaro J. M. G. Besteiro. Oh, yes.

Para la tercera plaza, que es la que corresponde al precandidato a la Xunta, habrá que esperar porque aparte del sustituto de Miñones, éste tiene partidarios para que pugne por el puesto, y hay dudas de que también Gonzalvus sea de la partida frente a Besteiro, que es el favorito para fundar una nueva iglesia. Pero esto ya se verá, porque si hay primarias, cualquier cosa puede pasar, y quien lo dude que le pregunte a la que fue presidenta andaluza, Susana Díaz. ¿O no...? Volviendo a lo del anuncio alegre, el pajarillo cantor remite la satisfacción que se notaba ayer en los alrededores de la ermita de san Caetano –donde, por ahora, no hay refugiados–, tras la leña que le dio Formoso al Bloque y a su portavoz nacional, lady Ana. De ahí lo del cambio de estrategia, no se sabe si porque las encuestas van como van o porque Rasputín Bolaños le puso deberes a los psoeciatas gallegos, con orden de frenar a los nacionatas a cualquier precio. Uf. Parece, según oyó Anacleto –pero que no lo certifica, ni mucho menos– que Moncloa está harta de pagar peajes caros para gobernar donde gobierna. ¡Ah...! Y, hablando de socios ytalytal, Pablo Pablito Pablete causó sensación: dejó con el culo al aire –bueno, va, vale: en el sofá...– a Gómez-Reino cuando le dijo lo de la necesidad de un sillón confortable, modelo “La Casta”. Y, de paso, le mandó a Yolandinha un mensaje claro: “libertad o muerte: venceremos”. Estilo Fidel...