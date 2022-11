Acaba de falecer em Vigo o dia 30 de janeiro de 2022 um jovem investigador muito competente (algo infreqüente na atualidade nas universidades), em plenitude das suas faculdades físicas e mentais até há poucos anos, quando umha dura doença o afastou de nós, magnífico companheiro e Amigo, com umha formaçom eminente e além do mais pessoa nobre, engenhosa e discreta: o Professor Doutor António Rifón.

Doutor em Filologia pola Universidade de Santiago (1994), com umha tese dirigida polo seu lingüista favorito, o Professor Doutor Jesús Pena, falecido o dia 28 de outubro de 2021. Com ambos estivem trabalhando no verao do ano 1992 em Santiago de Compostela, enquanto ultimava o meu Projeto de Investigaçom sobre “La sufijación homogénea”, para concorrer à Cátedra de “Filologia Española” da Universidade de Vigo. Com docência na Universidade de Vigo desde 1995, Professor Titular na nossa Universidade (1998), onde ministrou cursos de Morfologia e Semântica. Publicou excelentes trabalhos sobre derivaçom verbal, análise de sufixos e prefixos, categorias semânticas, etc.

Colaborador muito competente e eficaz em sete Projetos de Investigaçom do Ministério e da Junta da Galiza, com doze artigos publicados em revistas indexadas e de prestígio, e sete capítulos de livros, integrado numha equipa constituída por Jesús Pena, Maria José Rodríguez e Mar Campos. Centrado na Morfologia derivacional do espanhol do ponto de vista sincrónico e diacrónico, absolutamente dedicado à organizaçom e evoluçom de significados e na competência de afixos. Apenas citamos um livro muito significativo, na nossa opiniom: Pautas semánticas para la formación de verbos en español mediante sufijación (1997). Ambos coeditamos o livro Estudios de Morfología, publicado polo Departamento de Filología Española da Universidade de Vigo, 1996, de 126 páginas, onde se recolhem os estudos apresentados no ‘Seminario Internacional sobre la formación de palabras en las lenguas románicas’, realizado em julho de 1994.

Algumhas das suas ideias manifestou-nas no “Test do morfólogo”: namorado das palavras desde pequeno quando descobriu que “papá” ou “mamá” podiam servir para satisfazerem os seus desejos e necessidades. Considerava que o mundo era umha listagem de palavras, raízes, morfemas derivativos como os prefixos, porque se podem anexar com qualquer base.

Os seus companheiros e amigos da Universidade de Vigo perdemos um eficaz colaborador e leal companheiro, umha ausência muito significativa e difícil de suportar. Para a sua mulher Carmen, o seu caro filho Bruno e toda a sua família, as nossas condolências e carinho.

As pessoas com qualidades muito estimadas falecem jovens, mas nunca morrem, porque o seu trabalho e exemplo permanecerám sempre vivos. Descansa em Paz, excelente Amigo e colega!

*Professora Catedrática de Universidade