‘El Quijote’ no es un cuento chino

He aquí tres proverbios chinos: “No seas como la temprana tarde: alumbra siempre el amanecer de tu espíritu”; “Escucha al bosque, no al árbol: a la corriente del río, no al agua”; “Si una vasija está llena, solo el aire la vaciará”. Tienen los tres una cosa en común: no son chinos, me los acabo de inventar. Pero ¿qué ocurriría si no descubro mi embuste y los atribuyo adrede a Confucio o Lao Tse? Pues que yo quedaría como un gran lector de literatura china no siendo tal sino un falsario que además induce a error a sus lectores. O sea, lo mismito que ocurre con esos centenares de memes falsísimos que circulan por las redes atribuidos a Cervantes y, en especial, al Quijote.

Leemos en la redes una supuesta cita tan habitual como apócrifa cuando se quiere reforzar la idea de que una autoridad, se interpone en la realización de un proyecto: “Como dice don Quijote, con la iglesia hemos topado, amigo Sancho”. Pues no, qué le vamos a hacer: don Quijote no dice eso. En el capítulo IX del Quijote de 1615, desorientados caballero y escudero por las calles de El Toboso, cuenta el narrador: “Guio don Quijote, y, habiendo andado como doscientos pasos, dio con el bulto que hacía la sombra, y vio una gran torre, y luego conoció que el tal edificio no era alcázar, sino la iglesia principal del pueblo. Y dijo: Con la iglesia hemos dado, Sancho”. Es decir, hemos encontrado la iglesia: de “topado”, nada. También se ha hecho muy popular la falsísima e ilógica “Ladran, Sancho, señal que cabalgamos” atribuida a Cervantes. Pues mal atribuida: no es de él. Unos dicen que es de Rubén Darío; otros, de Maeztu; no falta quien la adjudique a Unamuno… Pero en El Quijote nada hay que se le parezca. (Es ilógica, además: ¿dónde ladran los perros cuando alguien cabalga y se callan cuando se detiene?). Y anda muy pinturera por las redes otra más, atribuida a nuestro Alonso, que tendrá mucha razón pero que de El Quijote no es: “Donde no hay principios siempre van errados los medios y los fines”. En el capítulo 50 de la primera parte, dice el canónigo que al administrar justicia se ha de atender principalmente a la buena intención de acertar, pues “si ésta falta en los principios, siempre irán errados los medios y los fines”. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No lo son tampoco las bobaliconas atribuciones quijotescas de frases como “Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia”; ni otras en plan manual de autoayuda como “No ames lo que eres sino lo que puedes llegar a ser”; ni “Lucho contra tres gigantes: el miedo, la injusticia y la ignorancia”; ni esa que comienza con “Hoy es el día mas hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes…” Que no. Que serán de musicales, serán del enfebrecido magín de alguien: pero no de la más alta novela que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros.

Aparte de la majadería de que si no son del Quijote habría que reescribirlo (como dijo un hombre público de cuyo nombre me acuerdo perfectamente), lo incómodo son las broncas de los equivocadores y las riñas de los crédulos engañados. Acompañan narcisistas admoniciones a la mayor parte de tales citas: si los políticos leyesen El Quijote, verían que dice… Si la gente leyese El Quijote se enteraría de que… Qué gran verdad la de don Quijote cuando afirma… Y los incautos jaleadores remachan: Solo cuatro leemos El Quijote; Los políticos son todos unos analfabetos que no leen El Quijote; gran sabiduría la de Sancho, etc. Si uno no ha leído El Quijote, allá él; pero que no vacile de haberlo leído y encima riña. Compruebe antes, las prisas son malas: “Como dijo Campoamor: no corráis, que es peor”. Cita falsa, por cierto.