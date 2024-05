Los concursantes de 'Supervivientes' se encuentran ya al límite de sus fuerzas. Después de casi dos meses en el concurso, el hambre, el cansancio y la debilidad comienzan a apretar, lo que está provocando aparatosos accidentes en algunos de ellos.

Tras el susto que protagonizó Aurah Ruiz en la última gala del programa se ha sumado Laura Matamoros, que tras una aparatosa caída mientras recogía leña, se encuentra en observación a esperas de lo que los médicos digan. Su continuidad en el concurso peligra, algo que algunos han visto como algo positivo.

Sobre ello han hablado en 'Vamos a ver', programa donde colabora la hija de Kiko Matamoros y donde la mayoría de sus compañeros creen que debe salir ya del concurso.

"¿Puedo decir una cosa? Igual hasta le ha venido bien, igual hasta le ha venido bien”, comenzaba diciendo Joaquín Prat tras conocer el accidente que había sufrido. "Aquí sospechamos más de uno que lo mejor que le puede pasar es que se vaya este jueves, que salga ella y abandone el concurso porque su imagen está… Está haciendo un concurso fatal y está quedando en evidencia sin sentido", exponía Antonio Rossi ."Su propio hermano reconoció anoche en la gala que se estaba equivocando. Entonces, si hasta Diego Matamoros lo ve, qué no vamos a ver los espectadores”, explicaba Pepe del Real.

"Que dibujemos que Laura no es una buena tía o que está todo el día buscando conflicto, no es así", comentaba Kike Calleja saliendo en defensa de la concursante. "Yo analizo lo que veo, no es la imagen que se da, es lo que vemos", replicaba el presentador.

"Yo no he visto a Laura jamás aquí ni por asomo como la he visto en algunas circunstancias en Supervivientes”, explicaba. “A este paso Miri se va a cargar a Laura y lo que es más, como siga así Ángel, también se lo va a cargar a él", terminaba diciendo dejando claro que cree que Laura Matamoros debe salir ya de 'Supervivientes'.