La organización de 'Supervivientes' ha tenido que evacuar a dos de sus concursantes en menos de una semana. El pasado jueves, Aurah Ruiz era trasladada al hospital tras sufrir una fuerte caída mientras disputaba el juego de localización junto a sus compañeros. Y este fin de semana, Laura Matamoros también era atendida por los servicios médicos debido a otro aparatoso accidente.

Anoche en 'Conexión Honduras', el programa mostró las imágenes de la caída de Laura mientras recogía leña. Aunque en un primer momento pensaba que no había sufrido ningún daño, la concursante empezó a encontrarse mal con el paso del tiempo. "Me estoy mareando", comentaba la concursante, sufriendo un fuerte dolor en la espalda por el que acabó abandonando la playa en camilla.

Sandra Barneda conectó ayer en directo con Matamoros, que pudo explicar en primera persona cómo se produjo el incidente: "Fue una caída tonta que al final derivó en algo que, en caliente, no me esperaba que me fuera a dar". "En frío me empecé a marear. A partir de la cadera para abajo pinzado, no sentía las piernas... Un desastre. Una mala caída", lamentó la superviviente.

"Tengo muchas ganas de volver con mis compañeros y de seguir la aventura", reconoció Laura durante su conversación con la presentadora. Por el momento, deberá permanecer en observación hasta que los médicos decidan si puede continuar o no en el concurso.