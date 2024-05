Estefanía Fernández estará en las batallas de 'La Voz Kids', después de superar la fase de las audiciones a ciegas, etapa que vivió su última gala de casting el pasado sábado. La cantante de 14 años tuvo que superar una audición virtual y otra presencial en A Coruña para conseguir esa gran oportunidad de pisar el plató de Antena 3 y mostrar su voz.

La adolescente de Monforte de Lemos, que también toca la guitarra y se inició en la música con el piano, se subió al escenario, ante los ojos de David Bisbal, con su sillón ya girado después de que hubiese completado su equipo.

Quedaban pocas plazas en el resto de 'teams', cuyos 'coaches' esperaban esa gran voz que mereciera cerrar por todo lo alto su lista de elegidos. En este caso, Rosario Flores, Melendi y Lola Índigo le daban la espalda a Estefanía durante su audición, en la que interpretó ‘Derniere Danse’, de Indila.

La canción y su voz encandilaron a los tres jueces, y todos se dieron la vuelta. Claro que Melendi y Rosario se giraron dándole al botón, algo que no pudo hacer Lola Índigo, que fue bloqueada por la pequeña de los Flores, así que decidió no perderse la actuación de la monfortina, y se giró, aún con el asiento clavado hacia el público.

Además, el coach asturiano pulsó en los instantes finales de la canción, hasta el punto de que la participante gallega dio por hecho que ya estaba dentro del equipo de Rosario, quien le sacó de su error: “Creía que eras mía, yo me muero si no te vienes conmigo”, señaló.

Tras aclararle que ambos luchaban por tenerla en su bando, finalmente Estefanía se decantó por la hermana de Lolita. "Lo que siento no se puede explicar con palabras. Si le contara a mi yo de hace unos años que ha podido cumplir uno de sus sueños no se lo creería, no puedo estar más agradecida con el equipo de 'La Voz Kids", expresó la intérprete gallega en su perfil de Instagram, tras superar esta fase.

Carmen, la otra participante gallega

Carmen Cuevas, una niña de 11 años originaria de Ames -cerca de Santiago- se une al grupo de niños que estarán en las batallas de 'La Voz Kids', y por tanto a Estefanía. Serán las dos representantes gallegas que afrontarán esa fase del concurso.

La actuación de esta pequeña vecina de Ourense, que tuvo lugar en la tercera gala de las 'Audiciones a Ciegas', logró conquistar al jurado del talent show, haciendo, además, pleno.

Carmen interpretó "Tu falta de querer", de Mon Laferte. Y aunque al principio parecía no convencer a los coaches, su actuación fue mejorando conforme iban pasando los minutos haciendo que, finalmente, Melendi y Rosario tomasen la iniciativa de darse la vuelta, con fallo técnico incluido.

También lo hicieron Bisbal y Lola Índigo, coach por la que se decantaría finalmente la pequeña talent gallega. Este próximo sábado comenzará esta segunda fase del concurso a la que ya se unirán otros artistas como consejeros de los 'coaches' principales.