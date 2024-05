Últimas noticias hoy en directo de Vigo

“No separarte del bebé que acabas de tener es una maravilla”

El primer hijo de Marta Peleteiro y Alexander Lemke pesó 4,2 kilos y ella recuerda la gota que descendía por la frente de su amiga, la ginecóloga que le asistía en el parto, cuando los hombros de su hijo se atascaron con los huesos de su pubis o su sacro al salir. Todo resultó bien, pero fue un buen susto. Así que cuando en la semana 39 de gestación le dijeron que su segunda hija también venía grande, agradeció que le dieran siete días de plazo para ver si llegaba al mundo por propia iniciativa, pero entendió que le programaran una cesárea si no lo hacía. Y no lo hizo. Cuando les fijaron la fecha de la operación, les informaron que era posible que el padre pudiera acceder al quirófano y, si ambas estaban bien, no las separarían al nacer. “Creo que vais a ser los primeros”, les anunció la profesional.

Elena es la primera niña que ha venido al mundo en el Cunqueiro mediante una cesárea acompañada por su padre y que no se ha separado de su madre durante la reanimación