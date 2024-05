'First Dates' está preparando su versión veraniega. El éxito del programa ha llevado a la cadena a poner en marcha un formato especial para los meses de verano que llevará por nombre 'First Dates Hotel', un programa en el que los concursantes podrán continuar sus citas románticas en un lujoso hotel ubicado en el mar Mediterráneo donde se encontrarán con todo tipo de actividades, como baile en el chill out, relajación en el spa, noches a la luz de la luna bajo múltiples velas o excursiones por la línea de playa.