Ángel Cristo se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de 'Supervivientes'. Sus constantes desencuentros con sus compañeros de isla y su comportamiento con la organización del programa les sitúan constantemente en el centro de la polémica.

En consecuencia, su pareja Ana Herminia, se ha situado en el foco mediático como su defensora en el concurso. Las polémicas también le han salpicado a ella porque, tal y como ha desvelado posteriormente Arantxa del Sol, fue la causante de su fuerte enfrentamiento con Ángel en Honduras.

Aunque ella ha asegurado que no quiere formar parte del foco mediático, se ha dejado ver en otros programas de Telecinco como ¡'De viernes!', en los que incluso ha hablado de la vida personal de su novio. Pero ahora parece que la situación le ha sobrepasado y ha tomado una drástica decisión.

"Ángel no se merece absolutamente nada de lo que le ha pasado. Aunque él haya hecho un comentario de mí y de Juan eso no le da derecho a ella (Arantxa del Sol) a hacer lo que hizo", explicó haciendo referencia a la agresión que sufrió Ángel por parte de su compañera de concurso.

"Yo no voy a hablar más de ese tema, es cansino. Realmente nosotros estamos rotos los dos, porque Juan sabe la amistad que nos une. Yo he defendido a Arantxa hasta el cansancio, yo no sé qué programa le pusieron a ella. Voy a dar un pasito para atrás, Ángel no va a tener defensa. Mi hija me ha pedido por favor que no vaya más al programa. Cuando él vuelva a España le esperaré en la puerta de Telecinco", sentenció en 'El canal de Ricky' donde ha dejado claro que no volverá a 'Supervivientes'.