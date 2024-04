Nuevo susto con los concursantes de 'Supervivientes', esta vez con Gorka como protagonista. El concursante se enfrentaba un día más a las dificultades del concurso cuando tuvo que lidiar con una visita inesperada. A la falta de comida y las incomodidades de vivir durante meses en una playa, los concursantes se tienen que adaptar también a convivir con la fauna que les rodea que, en ocasiones, puede llegar a ser muy peligrosa.

El concursante vasco vivió en sus propias carnes el ataque de un escorpión. Gorka se llevó un doloroso aguijonazo en el dedo mientras se preparaba para buscar comida. Un susto para él y todo el equipo que terminó con la intervención de los médicos.

"Siento el veneno dentro", aseguraba el concursante tras recibir el ataque. "No puedo mover el dedo", decía entre gritos.

'Conexión Honduras' ha dado la última hora sobre su estado de salud tras la picadura del escorpión y parece que todo quedó en un susto porque fue él mismo quien se encargó de tranquilizar a su familia. "Me he alarmado porque pensaba que me había inyectado veneno, pero me han dicho que no era venenoso", ha explicado.

"Pensaba que me iban a tener que amputar el dedo o salir corriendo al hospital", ha desvelado. "Estamos vivitos y coleando", ha celebrado visiblemente bien.

"El escorpión está muy bien. Aurah se preocupó de soltarlo en el bosque. Estamos en su medio y seguro que está feliz", ha aclarado el concursante.