Mediaset ha dado la bienvenida oficialmente a la Navidad y lo ha hecho compartiendo el spot publicitario que grabaron hace unos días algunos de los rostros más populares de la cadena. En él se ve como presentadores como Carlos Sobera, Marta Flich, Ion Aramendi, Ana Rosa Quintana y su chófer, Joaquín Prat, el helicóptero de Jesús Calleja en 'Volando Voy', Emma García, Sandra Barneda e Íker Jiménez, acceden a las instalaciones de Telecinco.

En este spot no aparecen ni Jorge Javier Vázquez, María Patiño y Nuria Marín, una decisión que podría dejar claro que Mediaset no quiere contar con ninguno de ellos para la próxima temporada. Y es que 'El Televisero' también ha publicado que Mediaset no tiene previsto contar con Jorge Javier Vázquez para ninguno de sus programas a corto plazo. Tampoco será uno de los encargados de conducir el regreso de ‘GH DÚO’ en enero.

La 🎄Navidad🎄ha llegado a Mediaset España ¡y los Reyes Magos también! 💝 pic.twitter.com/l5lhGyzilb — Mediaset España (@mediasetcom) 7 de diciembre de 2023

Lo cierto es que ellos tres no han sido los únicos que no han participado en esta campaña. También se ha echado en falta a Laura Madrueño, presentadora de 'Supervivientes' en Honduras, Lara Álvarez, que se pondrá al mando de 'A tu bola', Christian Gálvez, que vuelve con 'Celebrity School' e, incluso, César Muñoz o María Verdoy, posibles sustitutos de María Patiño y Nuria Marín.

Ahora ha sido Atresmedia quien ha compartido su spot navideño en el que sigue el rastro de una joven que se dispone a comprar todos los regalos navideños para toda su familia. Para comprar entra en un mágico edificio en el que se va topando con todos los comunicadores del grupo de comunicación.

Los presentadores van saliendo a escena tratando de sugerirle a la chica las mejores ofertas del grupo televisivo.

¡Ya está aquí la Navidad de Atresmedia! La Navidad donde encuentras todo, la Navidad, #DondeEstamosTodos.



🎄 Y por si aún no os lo ha dicho nadie, ya os lo decimos nosotros primero: ¡FELIZ NAVIDAD!



pic.twitter.com/23EqRpdleY — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) 11 de diciembre de 2023

Atresmedia tampoco se ha querido olvidar de las plataformas digitales o la radio y también ha sumado a su spot a los diferentes rostros que también representan al grupo. Para finalizar, Matias Prats se encargada de recordar que en Atresmedia es "donde estamos todos", un sonado zasca en el que muchos han interpretado un mensaje hacia Mediaset tras el gesto que tuvo con algunos de sus rostros más conocidos.