Hace unos días salía a la luz la noticia de que Mediaset había puesto punto y final a su relación con 'La fábrica de la tele', con quien tenía una parte de la productora. Tras el maltrato de 'Sálvame' por parte de la cadena, la relación entre ellos no atravesaba una buena etapa, algo que podría poner contra las cuerdas el futuro del programa de María Patiño.

'La fábrica de la tela' sigue produciendo algunos programas de Mediaset como 'Todo es mentira', 'Chester' y 'Socialité'. Según han señalado desde '20 minutos', Mediaset habría propuesto a Risto que se hiciera una productora para seguir produciéndose sus programas, pero en cuanto a 'Socialité' se rumorea que podría pasar a manos de la productora 'Mandarina'.

"Oficialmente no sabemos nada", anunciaba hace unos días María Patiño a la pregunta sobre su futuro en el programa. "Desde hace poco ha empezado a sonar el teléfono. No hay nada concreto, soy de 'La fábrica de la tele' hasta diciembre. Me encanta el directo y yo no sé si voy a poder seguir haciendo o no. Puede pasar cualquier cosa y quiero afrontarla", dejaba claro la presentadora en la revista 'Lecturas'. Pero la respuesta parece haber llegado.

Según ha adelantado en exclusiva 'FórmulaTV', Mediaset pretende dar salida a María Patiño y Nuria Marín y prescindir de ellas como presentadoras de la nueva era de ‘Socialité’, que pasará a estar en manos de 'Fénix Media', la productora de Christian Gálvez, a partir del 1 de enero.

Con esta decisión la cadena rompe por completo con la era 'Sálvame' y busca que el programa se sitúe un perfil más afín a la línea editorial que se pretende imponer en Telecinco.

Tal y como ha publicado el mencionado medio, el grupo de comunicación ya habría puesto sobre la mesa dos nombres para sustituir a las dos presentadoras del formato. Por un lado, María Verdoy, colaboradora en ‘Fiesta’ e incluso presentadora sustituta de Emma García. Y César Muñoz, un rostro que llegó nuevo a la cadena tras su fichaje en ‘Así es la vida’ con Sandra Barneda.

Al poco tiempo de salir a la luz esta información, María Patiño acudía a su cuenta de 'X' para pronunciarse sobre todas estas informaciones. "Estoy convencencida de que alguien de Mediaset me informará de lo que se publica al respecto. Tiempo al tiempo...", escribía dando a entender que el grupo de comunicación no le habría comunicado nada todavía.

Estoy convencida que alguien de @mediasetcom me informará de lo q se publica respecto a @socialitet5 . Tiempo al tiempo..😜 — Maria patiño (@maria_patino) 5 de diciembre de 2023

Ese no fue el único pronunciamiento al respecto. La presentadora también respondió a algunos usuarios de 'X' que le mandaban todo su apoyo y también a los que celebraban esta supuesta decisión de Mediaset de prescindir de ella.

No mi vida, hasta pronto.. bicho malo nunca muere https://t.co/vZYlrDKVop — Maria patiño (@maria_patino) 5 de diciembre de 2023

No lo dudes. Yo estoy solo donde se me valora y lo mejor está por llegar https://t.co/uKDE0un13L — Maria patiño (@maria_patino) 6 de diciembre de 2023

La presentadora asegura que "lo mejor está por llegar" y al menos de momento, durante el mes de diciembre, se espera que tanto ella como Nuria Marín continúen al frente de 'Socialité'. Por lo de pronto, el grupo de comunicación no se ha pronunciado públicamente sobre el futuro del programa ni de sus dos conductoras actuales.