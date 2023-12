Mediaset ha dado la bienvenida oficialmente a la Navidad y lo ha hecho compartiendo el spot publicitario que grabaron hace unos días algunos de los rostros más populares de la cadena. En él se ve como presentadores como Carlos Sobera, Marta Flich, Ion Aramendi, Ana Rosa Quintana y su chófer, Joaquín Prat, el helicóptero de Jesús Calleja en 'Volando Voy', Emma García, Sandra Barneda e Íker Jiménez, acceden a las instalaciones de Telecinco.

La publicación de este anuncio llega tan solo unos días después de que saliera a la luz la supuesta decisión del grupo de comunicación de prescindir de algunos de sus rostros más populares.

'FormulaTV' publicaba que Mediaset pretende dar salida a María Patiño y Nuria Marín y prescindir de ellas como presentadoras de la nueva era de ‘Socialité’, que pasará a estar en manos de 'Fénix Media', la productora de Christian Gálvez, a partir del 1 de enero.

La 🎄Navidad🎄ha llegado a Mediaset España ¡y los Reyes Magos también! 💝 pic.twitter.com/l5lhGyzilb — Mediaset España (@mediasetcom) 7 de diciembre de 2023

Una decisión con la que la cadena busca rompe por completo con la era 'Sálvame' y busca que el programa se sitúe un perfil más afín a la línea editorial que se pretende imponer en Telecinco. Ni Nuria Marín ni María Patiño tendrían cabida en esta nueva etapa de Mediaset y parece que con este anuncio han dado una clara respuesta.

En este spot no aparecen ni Jorge Javier Vázquez, María Patiño y Nuria Marín, una decisión que podría dejar claro que Mediaset no quiere contar con ninguno de ellos para la próxima temporada. Y es que 'El Televisero' también ha publicado que Mediaset no tiene previsto contar con Jorge Javier Vázquez para ninguno de sus programas a corto plazo. Tampoco será uno de los encargados de conducir el regreso de ‘GH DÚO’ en enero.

Lo cierto es que ellos tres no han sido los únicos que no han participado en esta campaña. También se ha echado en falta a Laura Madrueño, presentadora de 'Supervivientes' en Honduras, Lara Álvarez, que se pondrá al mando de 'A tu bola', Christian Gálvez, que vuelve con 'Celebrity School' e, incluso, César Muñoz o María Verdoy, posibles sustitutos de María Patiño y Nuria Marín.