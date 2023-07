'Vaya vacaciones' ha llegado a Telecinco por todo lo alto. El nuevo reality veraniego de la cadena ha cautivado a los espectadores en su primera entrega en la que las ochos parejas de famosos ya han protagonizado todo tipo de situaciones.

Las discusiones, el llanto y las risas protagonizaron el primer programa presentado por Luján Arguelles. Aunque eso no fue todo lo que se vio. Las primeras horas han dado incluso para los primeros acercamientos torridos.

Cristina Porta y Álex Zacharías, que es hermano de Luna (exconcursante de MasterChef en 2020), no han perdido el tiempo y se han convertido en dos de los grandes protagonistas del reality. Ambos se han gustado desde el primer momento y no han querido disimularlo. Durante la primera noche ya ha habido un acercamiento muy cariñoso que ha culminado con una escena subida de tono en la piscina.

Los dos concursantes se han pasado un rato bañándose juntos y dándose arrumacos y caricias mientras el resto de sus compañeros cotilleaban desde el piso de arriba de la casa en la que conviven todos, muy sorprendido por la complicidad tan rápida que habían mostrado Álex y Cristina. "Están roneando muchísimo", decía Aguasantas.

"Con él estoy súper bien, no lo voy a negar. No le conocía absolutamente de nada y me transmite algo súper bueno. Pero, por otra parte, soy súper desconfiada", comentaba la periodista. Antes, le había confesado Jorge Pérez que "no ha pasado nada pero sí que es verdad que somos muy cariñosos" y que tenía miedo a volverse a enamorar en un reality.

Por el momento sólo se ha visto un acercamiento, pero habrá que esperar para ver como avanza el reality y en lo que queda esta historia que promete dar que hablar.