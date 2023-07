Alba Carrillo ha decidido romper su silencio y lo ha hecho por todo lo alto. Después de varios meses callada tras su fulminante despedido de Mediaset, la modelo ha empezado un nuevo proyecto en Twitch en el que se ha despachado a gusto contra Ana Rosa Quintana y su productora.

La colaboradora ha hablado sobre la persona responsable de su despido que, tal como ha asegurado fue su excompañero Jorge Pérez, con el que tuvo un affaire durante la fiesta de Navidad de la compañía. "Quiso denunciar a compañeros y a la cadena por haber tenido una noche de amor conmigo", aseguró.

Ahora el exganador de 'Supervivientes' está a punto de participar en el nuevo reality que Telecinco tiene el próximo jueves 6 de julio. Algo que a Carrillo no le ha hecho demasiada gracia.

"Me da la impresión de que va a ganar Jorge. Spoiler. Os lo digo porque es que también hay que trabajar con gente que no se vaya de la boca. Lo que pasa es que como pagáis mal, pues nadie os es fiel. Porque si hay poco pero poco para todos pero cuando hay mucho para algunos y nada para otros pues la gente se cabrea", aseguró.

"Hoy me ha escrito una persona que está en contacto con Mediaset para decirme ‘por favor, no digas que Jorge ha ganado el reality, porque hay mucha gente que ha trabajado en ese reality y estás jugando con el pan de todos los que trabajan ahí’", declaró desvelando el nombre del ganador de 'Vaya vacaciones' incluso antes de que se estrene.

10 La descarga de Alba spoiler del ganador de el nuevo .. si no te quieres entera salta este vídeo pic.twitter.com/4tTzfaaMOE — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) 29 de junio de 2023

"Lo que está pasando con Mediaset es que la gente ha perdido su confianza en la cadena. No tenéis credibilidad porque habéis jugado mal las cartas y habéis engañado al público y al público es al único al que no se le engaña. El público no es tonto. En lo único que es bueno, o era, Mediaset, es en los realities. Y os lo habéis cargado vosotros, porque habéis mentido al público", sentenció tras cargar contra todo y contra todos.