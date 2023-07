'Vaya vacaciones' arrancó este jueves en Telecinco con una gran acogida entre los espectadores. Este nuevo reality en el que ocho parejas de famosos se convierten en los empleados de un espectacular resort en Punta Cana para conseguir mediante pruebas, retos y nominaciones, un premio de 25.000 euros, es la gran apuesta de la cadena para este verano.

La primer entrega ha empezado fuerte. Algunos de los concursantes ya han protagonizado alguna que otra bronca y como era de esperar, Marta Peñate fue una de las protagonistas. La colaboradora es carne de reality y así lo demuestra en todos los programas en los que participa.

Su encuentro con el resto de caras conocidas empezó fuerte. "¿Esto no era para famosos?”, soltó la canaria en cuanto vio a Carmen Nodales. "Lo que he visto de ti no me ha gustado, igual que de él no tengo nada malo que decir. No me ha gustado, pero nada. No me gustó tu primer reality ni el último al que fuiste. A lo mejor me equivoco y es una sensación, pero me pareces como soberbia, prepotente", le espetó la canaria nada más ver a la concursante de 'Secret Story'.

Carmen afirmó sentirse atacada por Marta y aunque la canaria aseguró no tener ningún problema con ella, la cosa no quedó ahí. Ambos volvierona protagonizar un segundo encontronazo, esta vez tras un comentario jocoso de Jorge Pérez recordando el secreto de Carmen en 'Secret Story', sobre su virginidad.

"Tu secreto en Secret Story, lo que eras virgen… ¿todavía eres virgen?”, le preguntó la canaria. "Que no era virgen”, trató de rebatirle la andaluza. "¿Y ha entrado algo?”, quiso saber Peñate. “Y a ti qué te importa”, contestó muy seca Carmen. “Por saber si te entró el palo de hoy, ¿sabes?”, soltó la canaria riéndose.

"Estabas esperando este momento para tergiversar. Por mi madre que se muera que estaba en plan coña”, aseguró Marta al ver la reacción de su compañera. “Pues que se muera tu madre que no lo estabas”, le respondió Carmen dando comienzo a una monumental bronca entre ellas.

"De verdad, Carmen, bájate un poco" le pidió Marta. "Si te ha ofendido, te pido disculpas, porque esto es una coña que a lo mejor me la podía ahorrar. Pero creo que estás haciendo el show", zanjaron.