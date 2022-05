Kiko Matamoros está siendo el gran protagonistas de la última edición de 'Supervivientes'. El colaborador de 'Sálvame', aunque no se está esforzando demasiado en el concurso, no deja de hacerse ver. Visitas, recompensas o broncas con sus compañeros le tiene siempre en el foco.

En la gala de este martes se ha vuelto a convertir en uno de los grandes protagonistas. No solo porque ha sido el primer concursante salvado sino por su actitud en una de las pruebas de recompensa. Los concursantes se sometieron a un juego de mímica que, en el caso de Kiko, no estuvo exento de polémica.

El colaborador jugaba con Nacho Palau y, tras acertar, ambos pudieron disfrutar de una naranja como recompensa pero, parece que eso no fue suficiente para Matamoros porque fue pillado in fraganti comiendo de la recompensa de Yulen y Tania: chocolate con churros. Una cazada que no ha pasado desapercibida y por la que tendrá que rendir cuentas el próximo jueves.

"Me parece que Kiko está masticando algo que no es naranja, ¿no? Ha mojado el churro, Marta, atención, peligro y no puede mojarlo. Encima se ha comido la naranja que decía que le daba asco" apuntaba Carlos Sobera señalando que ante esta actitud el superviviente recibirá un castigo por parte de la organización durante la próxima gala.

"Ya sabéis que cuando no se cumple con las normas pues alguna consecuencia hay. Por tanto, en la gala del jueves, veremos qué consecuencia produce el hecho de que Kiko, antirreglamentariamente, haya mojado el churrito. La naranja se la ha comido y se conoce que le han dado un trocito de churro", sentenció Carlos Sobera.

De momento habrá que esperar hasta el jueves para conocer cuál es la decisión de la organización y qué sanción se le impondrá al colaborador por saltarse las normas.