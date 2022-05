Después de varias semanas de concurso, los ánimos de los 'Supervivientes' están bajo mínimos. La falta de comida, el calor, los bichos y los constantes conflictos que se generan entre ellos están haciendo muy complicada la estancia en Honduras.

El ambiente está cada vez más caldeado y los supervivientes no dejan de discutir pero, si hay un concursante que parece no cansarse de los conflictos es Marta Peñate. La canaria está regalando auténticos momentazos en el concurso pero se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para sus compañeros. Algo que ella también empieza a notar y por lo que se ha roto en la última gala.

Durante las nominaciones Marta se ha abierto con Jorge Javier por el momento delicado que está viviendo en la isla debido, sobre todo, a los enfrentamientos que mantiene en los Cayos Cochino. Uno de ellos ha estado motivado por la confesión que le hizo a Alejandro Nieto sobre su pareja Tania Medina.

"A veces parece que quiero hacer daño y no quiero hacer daño. Escuché desde fuera el vídeo de Alejandro y parecía como que yo había ido a hablar mal de su novia y yo le di mi opinión y le conté lo que yo pienso. Yo no quería hacerle daño, pero es lo que pienso de ella" empezaba diciendo la concursante.

Marta se hunde por meter mierda a Alejandro sobre Tania y acaba soltando que 3 semanas antes Tania casi se enrolla con un actor de la cadena triste 🤣#SVGala4 #Supervivientes2022 #Supervivientes13M pic.twitter.com/ez4Da0P7XW — Rafael García López #10 (@RafaelGarciaLAF) 12 de mayo de 2022

Jorge Javier le preguntó si sabía algo de ella. Una cuestión que, lejos de esquivarla, abordó de forma directa. "Sí, ya se lo he contado. A mí ella no me gusta. Tres semanas antes de entrar aquí y lo cuento porque se puso chula, ella estuvo filtreando en una discoteca con un actor de otra cadena", aseguró.

"Ella decía "bueno, mientras no me enrolle con él no pasa nada, puedo tontear" pues eso, cosas que no me gustan de ella. He visto que va con una cara y después es de otra forma". Una confesión en la quiso indagar el presentador y conocer la identidad del susodicho.

"De una cadena que a ti tampoco te gusta mucho...de la que tú dices que es triste" , comentó la concursante pero sin especificar de quien se trataba.

Una revelación que parece que ha tenido algún efecto en Alejandro. "Lo que ha contado Marta… Tania y Alejandro han discutido sobre el tema porque Alejandro se lo ha creído", ha anunciado posteriormente Jorge Javier.