La última entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie' ha estado protagonizada por un único concursante. Kiko Matamoros se ha vuelto a convertir en el centro de todas las mirandas, una vez más. El programa le ha vuelto a organizar un reencuentro con su novia Marta López.

La gala de ayer giró entorno a la despedida de soltero del colaborador de 'Sálvame'. En su primer encuentro con la modelo, Kiko aseguró que quiere casarse con ella en cuanto regrese a España e incluso le llegó a pedir matrimonio delante de toda la audiencia. Después de esta romántica confesión, el programa le ha organizado un día especial en el que los concursantes se han vestido de gala e incluso han podido disfrutar de un juego para hacerse con grandes porciones de dulce.

Una decisión que ha enfadado mucho a los espectadores de 'Supervivientes' que han mostrado su descontento ante el contenido en el que ha derivado esta edición del concurso. Muchos han destacado que se ha convertido más en un reality de citas o de cotilleo más que un concurso de supervivencia.

Esto ha pasado de ser Supervivientes a Firts Dates… #TierraDeNadie3 — MaKina CritiK (@MaKinaCritiK) 18 de mayo de 2022

Y esto a qué viene??? De supervivientes no tiene nada se están cargando el formato #TierraDeNadie3 — Adela Pérez Alós (@adelaperezalos) 18 de mayo de 2022

Porque nos torturan con esta mierda.🤢

Que ha hecho Kiko Matamoros para tanto premio. Paso de ver tanto favoritismo #TierraDeNadie3 — Libertad_Vida (@LibertadVida2) 18 de mayo de 2022

#TierraDeNadie3 no se si estoy viendo sálvame, la isla de las tentaciones o supervivientes, estoy muy confundida. — BLUE 💜✈👁 (@BLUE24000936) 18 de mayo de 2022

Pero a santo de qué tantas recompensas a Kiko Matamoros cuando ni pesca, ni abre cocos (el primero en la 3a semana), ni cocina (el otro día en paraíso por 1a vez), ni hace NADA!#TierraDeNadie3 — L 🥭 ✨ (@lidiagmnez) 18 de mayo de 2022

#TierraDeNadie3

Donde quedó el reality por excelencia, donde quedó supervivientes ??? — Ricman (@Ricman78578832) 18 de mayo de 2022

A ver cómo compensan el favoritismo a Matamoros, llamada de su novia, dibujo de su nieto, visita de su novia, otra visita de su novia con una fiesta, yo no sé, me parece excesivo esto. #TierraDeNadie3 — Telete ✈️✈️✈️ (@Telete15) 18 de mayo de 2022

Pero eso no ha sido todo. También hay quien se ha sumado a las quejas apuntando que el reality no ha dejado de favorecer a Kiko Matamoros desde su llegada a Honduras. No solo convirtiéndole en el único concursante que ha recibido noticias de su familia sino también en el que no ha dejado de disfrutar de recompensar en las últimas semanas.