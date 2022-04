La crisis matrimonial entre José Ortega Cano y Ana María Aldón sigue ocupando horas en Telecinco. Las confesiones de la ex concursante de 'Supervivientes' generaron un auténtico revuelo tanto en la familia como en los platós de televisión.

Como cada fin de semana, Ana María Aldón ha estado en 'Viva la vida', programa en el que colabora, pero el enfrentamiento no ha sido con ningún miembro de la familia de su marido sino con la presentadora. Emma García siempre se ha mostrado muy comprensiva con la andaluz pero esta vez, ciertos comportamientos de la colaboradora le han sentado muy mal.

"Estoy sorprendida de que no aguante todo el programa y luego haga una exclusiva. Cuando te cuesta hablar de un tema, te cuesta hacerlo en un plató y en una revista", comentó la presentadora. "Me parece muy bien que dé una entrevista. Hace muy bien en hacerla y en cobrar por ello. Pero me extrañó que aquí haya estado muy cohibida por respeto a su marido y que luego los titulares sean tan contundentes".

El pasado fin de semana, Ana María Aldón abandonaba el plató, sin un motivo aparente y tras su regreso ha querido explicar lo sucedido. "Me fui porque hacía frío y tenía el cuerpo cortado. Por eso hablé con el director, que me dijo que si me sentía mal me podía ir. El otro día me fui, pero hoy estoy aquí", se excusó.

"Me esperaba una bienvenida más cálida hacia mi persona", le espetó Emma García. "¿En serio me lo estás diciendo?", respondía Ana María Aldón sorprendida. "Sí, totalmente en serio. Y creo que lo has notado porque lo de disimular lo llevo bastante mal. He ido con cariño y te he notado fría como la temperatura. Me ha extrañado mucho en ti", explicaba la presentadora.

Por su parte, la mujer de Ortega Cano lo negaba y justificaba su actitud al frío de Madrid. "Me alegro, porque creo que motivos no tienes", zanjó con contundencia Emma García.