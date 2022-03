El paso de Edmundo Arrocet como concursante oficial de 'Secret Story' ha girado en buena medida en torno a sus conversaciones para desmentir lo que durante todo este tiempo se ha dicho sobre él y sobre su ruptura con María Teresa Campos.

"Ha sido una permanente mentira, lo de los coches igual" le decía el humorista a Miguel Frigenti durante una conversación que mantenían ambos en el jardín de la casa. Aunque parece que el humorista se ha desahogado a gusto con el periodista, el canal 24 horas desde Mitele solamente nos ha permitido oír algunas declaraciones.

Así como cuando Edmundo le ha dejado claro a Miguel que lo que han dicho de él le da igual, pero no a sus hijos y por eso ha decidido volver a la escena pública, para poder así desmentir todo lo que se ha afirmado de él: "La imagen que hacen de ti no es verdad, a mi me da igual, pero lo hago por mis hijos". Unas palabras que han revuelta las aguas y anuncian una tormenta de polémicas sobre el clan de las Campos.

Por si no fuera poco, Diego Arrabal también ha arremetido contra la familia de María Teresa Campos. Al paparazzi, le da “vergüenza ajena todo lo que está pasando”: “Ellas no son conscientes del ridículo tan grande que están haciendo. Recuerdo que Terelu se puso como un miura y esta semana me encuentro a Carmen Borrego hablando de la madre y lo que me quedaba por ver, el día de la gala, a Alejandra sentada allí, no sé qué pinta allí. Se dará cuenta (habla de Terelu) que no es el camino correcto que está llevando”, afirma. Unas palabras a las que pudo responde la propia Alejandra Rubio, hija de Terelu en directo. “No entiendo nada, ¿qué hago aquí? Cada segundo cambias de opinión, ¿todo el mundo puede decir de todo y yo no? ¿Me acabas de decir que te doy vergüenza y ahora que te tenga respeto? Respétame tú a mí”.

En busca de un público más joven

El programa Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.