'La Otra Crónica' de El Mundo destapó una investigación sobre el supuesto espionaje de la dirección de 'Sálvame' a más de 140 famosos. La macrooperación rebautizada ya con el nombre de 'Operación Luna' deja entrever que, a través de un policía, Gustavo González habría conseguido información de muchos famosos y la dirección del programa podría estar implicada.

Desde entonces no se habla de otra cosa y el último en manifestarse sobre el asunto ha sido Diego Arrabal. El paparazzi ha sido señalado por muchos en esta supuesta trama de obtención ilícita de datos privados y reservados. Unas graves acusaciones de las que se ha querido defender el propio Arrabal a través de su canal en YouTube.

Diego Arrabal y Gustavo González fueron socios durante mucho años y por esa razón, algunos han aprovechado para involucrarle a él también en este entramado. Algo que el paparazzi ha querido aclarar poniendo fin a todas las especulaciones.

Arrabal no ha evitado mojarse y ha aclarado cuál fue su papel. "A mí me produce muchísima pena, pero no por La fábrica de la tele evidentemente. Si hay un enemigo, no enemigo sino una persona que no ha entrado en sus callejones, fui yo", ha empezado diciendo.

"Yo me levanté y me fui cuando vi por donde iba el tema y yo por ahí no iba a entrar. Pero me da pena porque Gustavo ha sido durante muchos años compañero mío, es verdad que no terminamos bien pero me da mucha pena. Me cuesta trabajo pensar y creérmelo todo", sentencia.