Blanca Portillo ha sido la última invitada de 'La Resistencia'. La actriz ha visitado a David Broncano para hacer promoción de 'Maixabel', la película por la que está nominada a un Goya, y de la obra de teatro en la que se encuentra inmersa ahora.

Desde el primer momento, Portillo se ha mostrado de lo más entusiasmada por la invitación del programa y ha revelado que es una gran fan del equipo. "Os he visto tantas veces desde casa y ahora estoy aquí", decía ilusionada. "Qué guapo y qué alto, qué bien nos has salido", bromeaba al ver a David Broncano.

𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐢𝐥𝐥𝐨 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐧 𝐧º𝟏 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚



Pero qué mujer tan feliz jaja#LaResistencia @bpmdv pic.twitter.com/pGCjBbP9vc — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 7 de febrero de 2022

Como buena fan de 'La Resistencia', la actriz acudió al teatro cargada de regalos y ha agasajado a Broncano y su equipo con pimientos y unas tortillas pero, aunque ha asegurado que le encanta el programa, al principio le costó un poco dejarse llevar.

De hecho, David Broncano propuso a la intérprete hacer un 'sketch' recreando el error de Alberto Casero al votar la reforma laboral. "Es que me da un poco de vergüenza... Soy super vergonzosa", contestó Portillo y tras esto, la actriz hizo una confesión de lo más sorprendente.

"¿Tú sabes que yo nunca he ido a 'El Hormiguero'? Soy muy vergonzosa y cuando me ha invitado alguna vez Pablo me ha dado mucha vergüenza. Yo creo que ahora está cabreado conmigo. Ya nunca más me ha querido llevar, creo que está enfadado. En realidad es porque me da una vergüenza que me muero" declaró.

Pues ellos se lo pierden porque Blanca lo mola todo. pic.twitter.com/QeHMHoVSLo — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 8 de febrero de 2022

"Le podemos mandar un mensaje a Pablo parar que te vuelva a llamar" le decía Broncano. En ese momento, el presentador se ha dirigido a Pablo Motos para recordarle que Blanca es una actriz increíble, que es muy graciosa y que tal vez le lleve algo de comer, momento que la actriz ha aprovechado para dirigirse también a Pablo Motos para pedirle que si está enfadado con ella, que no se enfade.

𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐢𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚 𝐚 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐏𝐨𝐧𝐜𝐞



Blanca vivió La Resistencia full experience, solo le queda ya presentar un día. pic.twitter.com/mOcMSsQ8iz — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 7 de febrero de 2022

La visita de Blanca Portillo a 'La Resistencia' dejó otro gran momentazo de la noche cuando decidió declararse a Jorge Ponce. "Es que a mí me gustas muchísimo. Yo sé que tú eres un hombre casado, que tienes hijos; yo soy una mujer mayor" confesó. La actriz le reconoció que si ella "tuviera menos edad" y si él "no hubiera sido un hombre casado", le habría "declarado intenciones". Y, tras regalarle la "llave" de su corazón, Ponce decidió agradecerle sus palabras con con un beso.