Belén Esteban abandonaba ayer los pasillos de Telecinco para visitar a David Broncano en 'La Resistencia'. Una visita que levantó alguna que otra ampolla entre los seguidores del programa que les acusaba de haber perdido su esencia pero, la presencia de 'la princesa del pueblo' en el Teatro Príncipe no ha dejado a nadie indiferente. La colaboradora de 'Sálvame' se ha dejado llevar por el espíritu del show y ha hecho confesiones de lo más personales.

El programa empezó con la surrealista llegada de la Esteban al plató. Ataviada con patatas fritas de bolsa y gazpacho de su propia marca, entró en una silla de ruedas y como si de una cabalgata de reyes se tratara, hizo entrega de sus productos a los espectadores del publico.

👑 𝐋𝐚 𝐫𝐞𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐭𝐚𝐭𝐚𝐬 pic.twitter.com/jMzzbVNFZm — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 2 de diciembre de 2021

Como ya nos tienes acostumbrados, Belén Esteban no se cortó ni un pelo y habló sin tapujos de todo aquello que le preguntaron. Incluso llego a meterse en algún que otro jardín al dar su opinión sobre el Gobierno de España. Le contó a David Broncano que ya estaba vacunada y que no tiene ningún problema en ponerse la tercera dosis. Ante esta confesión, Broncano le pidió que mandara un mensaje "como representante del pueblo" para que la gente se anime a ponerse la inyección, momento que aprovecho para lanzar alguna que otra pullita.

"Yo tengo mis ideas. Entiendo que la vacuna está muy bien, pero vamos para atrás en otras cosas. Hay que tener un equilibrio", contestó Belén Esteban. "Si me hablas de otro tema del Gobierno no estoy de acuerdo" a lo que añadió "a mí me da igual meterme en los jardines que sean". "¡Ya me he enterado! Que no querías felicitar al Gobierno de España... A Perro Sánchez cada uno le gusta más o menos", dijo Broncano ante las palabras de la colaboradora de Telecinco.

Lo mejor de la entrevista llegó cuando David Broncano recuperó su vieja sección de preguntas comprometidas y quiso saber sobre las relaciones sexuales y el dinero que Belén Esteban tiene en el banco.

"¿Qué quieres follar o hacer el amor? Yo hay veces que follo y otras que hago el amor" preguntó sin tapujos Belén. "Yo siempre hago el amor. Cuando mi cuerpo está dentro del cuerpo de otra persona para mí eso es amor", le replicó Broncano. "¿Quieres que te diga las veces al mes? Te voy a decir una contestación que a lo mejor no gusta a mucha gente, pero es la realidad. Tengo un marido que tiene 34 años, yo tengo 48,... y la verdad es que nuestra vida sexual al mes va muy bien."

"A mí marido Miguel con 34 años hay veces que le tengo que decir "cuál quieres el de la mañana, el del al medio día o el de la noche". No te voy a decir las veces que lo hago a la semana o al mes... Pero entre dos o tres veces a la semana está muy bien" confesó.

En cuanto al dinero que tiene dijo: "Yo he ganado mucho dinero, pero es verdad que tuve un problema que todos sabéis... Se me fue mucho dinero y tuve que pagar a Hacienda 700.000 euros. No debo nada a Hacienda..." A lo que añadió "un poco menos que Amancio Ortega", para luego reconocer que "tengo entre 40.000 y 100.000 euros. No te doy el dato exacto, pero te digo que he invertido mucho en los camiones, la gasolina, la gente trabajando...".

Para terminar el programa, Belén Esteban y David Broncano protagonizaron un divertido momento dando juntos las campanas. 'La princesa del pueblo' ya es experta en este tema y ha querido dar la entrada al nuevo año mostrando sus datos como presentadora.

🍇🍾 Las campanadas de @BelenEstebanM y Broncano y El niño corneta pic.twitter.com/B9wQ79QMFJ — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 3 de diciembre de 2021

Ha asegurado que volverá para traerle a Broncano el regalo que no le llevó en esta visita. "Confía en mí, te voy a sorprender" le dijo al presentador antes de terminar la que ha sido una de sus entrevistas más surrealistas.