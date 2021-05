Sandra Pica irrumpió por sorpresa en la decimocuarta edición de Supervivientes, y desde su llegada a Honduras no ha dejado títere con cabeza.

La exconcursante de La Isla de las tentaciones acudió al programa para dar una sorpresa a su entonces pareja, pero nadie se esperaba su magnitud: después de que su novio, Tom Brusse, le hiciese una ruta por los lugares más bonitos de la zona, Pica rompió con él.

La visita prometía sembrar polémica dado que en la Isla del Pirata Morgan, Brusse convive con Melissa, la expareja junto a la que acudió a La Isla de las Tentaciones y a la que fue infiel con Sandra Pica. Al comienzo del reality parecía haber cierta complicidad y un acercamiento entre ellos, que que se acabó cuando entró en juego Pica, una situación muy desagradable para Melissa, que fue la primera en darle apoyo a su ex tras la ruptura. También fue la primera en acusarlos de "montajistas", una versión que apoyan sus allegados aunque la ahora expareja de Tom Brusse asegura estar enamorada de otra persona.

La participación de Sandra Pica, que en principio sería muy puntual, pero se prolongó en el tiempo por el juego que estaba dando. Tanto que en sus últimas actuaciones se ha sobrepasado y ha roto la estructura del programa.

Tan graves fueron sus acciones que la cadena la ha sancionado.

Sandra Pica "se va de la lengua"

Jorge Javier Vázquez ha sido claro y directo. Un visitante que ha ido a Honduras les ha contado a los supervivientes que existe una playa llamada Destierro y que está habitada por Palito y Lola. El novio de Lola, el de Palito y Sandra Pica estaban entre los sospechosos, pero el presentador ha terminado desvelando el nombre del traidor.

"Una visita reciente os ha explicado que existe Playa Destierro y que ahí están Palito y Lola", le ha comunicado Jorge Javier a Valeria, recién desterrada por la audiencia, en un intento de que la italiana delatara a la culpable. Pero Mariani no pasó por ese aro: "Yo no he escuchado nada", mintió.

En el plató el presentador ha confirmado la noticia: "Sabemos perfectamente quien ha sido. Ha sido Sandra Pica la que ha largado más de la cuenta y recibirá su castigo". La información que reveló supone dejar al descubierto uno de los misterios esenciales del 'reality show' y, por lo tanto, ha roto por completo la estrategia y las dinámicas Supervivientes 2021.

Sandra Pica ha negado la mayor pero todo lo ocurrido está registrado y la dirección ha decidido sancionarla por su grave comportamiento.

No sólo ha contado un secreto

La exnovia de Tom Brusse también habría puesto al día a Olga Moreno de las novedades acerca del documental de Rocío Carrasco, "Rocío: contar la verdad para seguir viva". Lo que explicaría los extraños comportamientos de la mujer de Antonio David Flores en los últimos tiempos, en los que no deja de enviara mensajes a Rocío Flores entre lágrimas y acentuar el drama de su situación familiar. "Me van a matar por hablar", decía entre lágrimas Olga Moreno mientras explicaba el temor de que a su vuelta a España su familia la repudiara por "irse de la lengua".