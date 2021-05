La demanda de Antonio David Flores contra Rocío Carrasco por no pasar la pensión alimenticia a sus hijos: Rocío y David Flores llevó a su hijo menor al juzgado, donde declaró, según diversos testimonios de televisión, que sólo quería que sus padres se llevaran bien y dejaran de denunciarse.

La familia del ex guardia civil está dando de qué hablar a diario en los medios de comunicación. Por un lado, su mujer está en Honduras participando en Supervivientes 2021, Olga Moreno está muy tensa porque cree que la "van a matar por hablar". Hay que tener en cuenta que ella voló a la isla cuando su marido estaba el "el ojo del huracán" tras las primeras emisiones de "Rocío: contar la verdad para seguir viva". La polémica serie documental que ha polarizado la opinión pública de un país: tras las primeras emisiones se volcó en defensa de Rocío Carrasco, lo que ocasionó el despido de Antonio David de la productora "La Fábrica de la Tele", a la que denunció por despido improcedente. Carlota Corredera le respondió con un "dardo envenenado".

Las redes, que en un primer momento se movieron para arropar a Rocío Carrasco, ahora la cuestionan. El culebrón desatado por la hija de Rocío Jurado no solo está en la boca de toda la sociedad sino que también provocó la intervención de la Ministra de Igualdad, Irene Montero bajo el hashtag #Rocíoyosítecreo tras la emisión del primer episodio y, más recientemente hasta del juez Antonio Vazquez Taín, que se pronunció tajante "Deberían secuestrar inmediatamente el documental".

Las confesiones de la exmujer de Antonio David Flores son cada vez más íntimas y salpican cuestiones tan delicadas como los malos tratos y la violencia de género. Cuestiona el papel de la justicia y en los platós se banaliza sobre ello en un juicio paralelo en el que, sin darse cuenta, tertulianos y colaboradores pecan de falta de prudencia.

Las acusaciones de Rocío Carrasco contra su propia hija fueron la gota que colmó un vaso que ya estaba al límite: difundió cuestiones que pertenecen a la intimidad de su primogénita, una acción que se agrava si se tiene en cuenta que cuando todo sucedió Rocío Flores era menor de edad, por eso el juez Taín considera que la Fiscalía de Oficio debería actuar secuestrando el documental y, en su defecto, la propia hija de ésta.

Esta noche, si todo sigue su curso, se emitirá el último capítulo de la serie de Rocío Carrasco.

Antonio David no puede más

El ex guardia civil ya no atiende a los medios y a sus escasos defensores les ha pedido que no se molesten en sacar la cara por él. “No me defiendas y te perjudiques” le dijo a Kiko Matamoros. Belén Esteban, con quién compartía representante y amistad, él y su familia cambió de bando en el último momento.

No hay quien le dé voz o apoyo. Los pocos periodistas que han tratado de contactar con él para contrastar alguna información u obtener su versión de los hechos narrados por Rocío Carrasco han recibido el silencio como respuesta

Se niega a hablar en público de su despido forzoso de la televisión para que no perjudique a su estrategia legal.

Te puede interesar: Televisión Juicio contra Rocío Carrasco: las desgarradoras declaraciones de su hijo David Flores

Antonio David Flores superó su limite ayer, después de que en los platós de los programas del corazón sonase el nombre de su hijo, David Flores después de que se hicieran públicas las desgarradoras declaraciones de su hijo en los juzgados.

Durante la emisión de un programa de emisión, la periodista Ángela Portero le envió un mensaje sin ningún ánimo de que le contestara, pero para sorpresa de los presentes el ex guardia civil lo respondió, probablemente para evitar la exposición en medios de su hijo: "Lo siento Ángela, no voy a entrar en aclaraciones sobre la declaración de mi hijo en sede judicial ya que, legalmente, tienen carácter de reservadas".