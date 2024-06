Últimas noticias hoy en directo de O Morrazo

El abogado en huelga denunciado por no asistir a un juicio comparece arropado por compañeros

El juicio aplazado el día 23 de mayo en la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra por no asistir el abogado de oficio, Ramón Souto, que mantiene, junto a otros compañeros, la huelga indefinida en este gremio, se celebró ayer con máxima expectación. El letrado cangués tuvo el apoyo de sus compañeros en una vista por presunta estafa en la que Ramón Souto defendía al acusado, al que no se le había concedido tan siquiera la justicia gratuita. Además, la Fiscalía no acusa y pide la libre absolución. La ausencia del abogado el día 23 fue elevada a la Fiscalía y al juzgado de guardia.