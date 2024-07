Bueu niega (otra vez) la licencia para un edificio que incluía el derribo de una casa en Pescadoira

La Xunta de Goberno Local de Bueu acaba de dar carpetazo a uno de esos expedientes que acumulan informes y recursos ante los tribunales de justicia: la demolición de una vivienda protegida en Pescadoira y la posterior construcción en el solar de un edificio de viviendas. El asunto llegó incluso hasta el Tribunal Supremo, que obligó al Concello de Bueu a retrotraer los trámites al momento en el que se aprobó un estudio de detalle para este ámbito y que informase el proyecto. El gobierno local atendió el requerimiento del Supremo, pero con el mismo resultado: denegación de la licencia.

Con el aval de la sentencia del Tribunal Supremo la empresa promotora, Dimarco, presentó a trámite de licencia en el Concello de Bueu dos proyectos: el primero para el derribo de esa casa y el segundo para la construcción de un edificio de viviendas. En ambos casos los informes técnicos de la Concellería de Urbanismo son negativos y la junta de gobierno desestimó las solicitudes de permiso.

El concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, explica que la denegación está relacionada con el carácter protegido del inmueble que se pretende demoler. “A Lei de Patrimonio establece que unha vez que se aproba inicialmente o Plan Xeral, o seu catálogo de bens protexidos xa surte efecto”, apunta el edil. La vivienda en cuestión figura en el Catálogo de Bens Culturais, Naturais e Paisaxísticos del PXOM de Bueu y desde el Concello insisten en que esa catalogación impide conceder la licencia pretendida.

La vivienda situada en Pescadoira, que figura en el catálogo del PXOM de Bueu, y que el juzgado impide derribar. / Gonzalo Núñez

La empresa comenzó los trámites en el año 2008, cuando aún no estaba siquiera redactado el nuevo PXOM. La consecución del permiso implicaba la redacción de un estudio de detalle porque el inmueble en cuestión se encuentra dentro de la franja de servidumbre de Costas del Estado. Ese documento no fue aprobado hasta el año 2017, en un momento en el que PXOM de Bueu ya había superado la aprobación inicial (año 2013) y estaba a punto de completar la definitiva.

Entre medias se produce un cambio significativo, que es la inclusión de esta casa en el catálogo de bienes protegidos, con un grado de protección ambiental que obliga a conservar la fachada.

La promotora recurrió primero ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra, que le dio la razón al Concello de Bueu, pero con un claro reproche a la administración local por la demora con la que se tramitó el expediente. La empresa volvió a recurrir, esta vez ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que le dio parcialmente la razón. El tribunal descartaba que se pudiese conceder la licencia de obra por silencio administrativo positivo, pero obligaba a que la tramitación volviese al punto en el que se aprobó el estudio de detalle.

El PXOM de Bueu recoge que la casa de Pescadoira presenta características de la arquitectura tradicional marinera y por eso la incluye en el catálogo de bienes a protreger. / Gonzalo Núñez

El gobierno local recurrió ese fallo ante el Tribunal Supremo, que ratificó el pronunciamiento del TSXG. Por ello desde el Concello de Bueu se volvieron a estudiar los proyectos de demolición y de construcción del nuevo edificio. “Pero non podemos concederlle a licenza porque o expediente nunca estivo completo antes da aprobación do PXOM. Houbo unha serie de requerimentos por parte do entón arquitecto municipal e non foron respostados”, asegura el responsabe de Urbanismo. Añade que incluso se realizó un nuevo cotejo en el Rexistro Xeral para comprobar si había algún escrito al respecto y no figura ninguno.

El PXOM de Bueu describe esta vivienda protegida como una edificación de superficie rectangular, planta térrea y de una planta. “Tiene características formales propias de la arquitectura tradicional, muros de cantería granítica caleados y cubierta a dos aguas de teja. La fachada principal tiene composición asimétrica, destacando los torna aguas de las ventanas la planta primera. Los huecos de puertas y ventanas tiene sección rectangular y carpinterías de madera”, recoge el catálogo del PXOM.

