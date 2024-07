El gobierno aclara que solo hay tramitación urbanística de la Finca Pazó en la guardería

El gobierno de Moaña aclara, con respecto a las críticas al proyecto de conexión de la Moaña baja y alta con un ascensor en A Martinga y una pasarela peatonal y que favorece un desarrollo urbanístico, que el único proyecto que está en tramitación urbanística en la Finca Pazó, en Quintela, es el desarrollo de la parcela en donde se encuentra la escuela infantil, que es propiedad de los familiares herederos de José Pazó. Añaden que ellos ahí tienen pleno dominio de la propiedad y, por ese motivo, iniciaron la tramitación para desarrollar primero ese ámbito, con un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que desde el Concello se remitió a la Xunta para pasar la valoración de impacto ambiental.

Con respecto a los otros terrenos desde la rúa José Pazó hacia la calle Ramón Cabanillas, hacia el mar, desde el gobierno aseguran que aún no hay propuesta urbanística. Se trata de un SUNC (Suelo Urbano No Consolidado) cuya ficha está incluida en el Plan Xeral, con las limitaciones de edificabilidad. La tramitación de este suelo será distinta porque en este caso la familia Pazó no es única propietaria, sino que hay más titulares de terrenos y se tendrá que desarrollar mediante junta de compensación, como se hizo con el polígono de Sisalde, en donde se construye el centro de salud.

No hay constancia, insisten, de que se haya constituido esa junta de compensación y que se trata de un SUNC como otros que existen en el Plan Xeral.

De cara al futuro, cuando se quiera desarrollar el SUNC de esta parte baja, suponen que será interesante ya que está redactado el proyecto de conexión de la Moaña baja y alta que se tengan en cuenta las propuestas del mismo para tratar de aprovechar ese ámbito en la parte más al sur para dar una salida peatonal, como alternativa para vertebrar mejor la zona de Quintela con la de la Playa, en la parte baja.

El hecho de que el gobierno local llevara al pleno del pasado jueves un punto en el que daba cuenta de la aprobación en junta de gobioerno del proyecto de accesibilidad de la Moaña baja y alta, reavivó la oposición de vecinos de la Asociación de Bouza-Quintela y también del PP que criticó que el gobierno ocultaba información. Desde la Asociación aseguran que con la información de la que disponían, el ascensor tendría beneficio cero, salvo que cobre sentido lo que se comentó en el descubrimiento de la placa en la calle José Pazó de que la parte baja de la finca se iba a destinar a zona comercial: “Entón así xa non sería un elevador a ningunha parte senón a un área comercial de promoción privada pero que pagamos con cartos de todos”. Los vecinos ven más perjuicios a la ubicación del elevador que ventajas.

