Comienzan las obras de rehabilitación de los astilleros de Seara y toda la piedra será reutilizada

El 10 de junio de 2017, un incendio arrasó la carpintería de madera de Casqueiro, en el frente marítimo del casco urbano de Moaña, en medio de un conflicto vecinal por las obras del proyecto del paseo peatonal de Seara que había iniciado el PP en la Alcaldía y que el BNG tuvo que paralizar porque carecían de autorización de Costas y redefinió el proyecto para dar más protección a los dos astilleros de ribeira todavía en pie y testimonio del pasado histórico de aquellas carpinterías tradicionales. Han pasado siete años desde entonces y muchas gestiones del gobierno de la nacionalista Leticia Santos, en la primera legislatura en coalición con el PSOE, para poder sacar adelante la rehabilitación de estas carpinterías -datan de 1942- para su uso museístico y social, que ayer se pusieron en marcha, tras haber obtenido el año pasado la concesión de Costas. La de Casqueiro, había quedado calcinada en aquel incendio, y la de Carlagho, era utilizada por la Asociación de embarcaciones tradicionales de Moaña “Sueste”.

Ayer los camiones contratados por Gallaecia, adjudicataria de la rehabilitación por parte del Concello por 816.928 euros, empezaron a llegar a Seara para comenzar las obras, que suponen la primera fase del proyecto, elaborado por Óscar Fuertes Dopico, para, en una segunda fase, concluir el paseo de Seara hasta Salitre y realizar una gran plaza en el frente de las carpinterías hacia la calle Concepción Arenal, de acuerdo al proyecto del arquitecto Iago Fernández Penedo.

Todo el recinto ha sido vallado para facilitar el paso de los camiones, y se ha desviado el tránsito peatonal por delante de las carpinterías al otro de la calle Concepción Arenal que ayer sí empezó a notar, por su efecto embudo, las primeras retenciones de tráfico por estos trabajos, que tienen un plazo de ejecución de 12 meses.

Durante la mañana el camión grúa empezó la retirada de los restos del interior de Carlagho y del recinto de Casqueiro, en donde sólo quedaron en pie, tras el incendio, los muros de piedra, que serán desmontados y apilados para su reutilización en la construcción de la carpintería con acabado de madera. Eso sí en el recinto de Casqueiro sigue el casco de un velero que tanto desde Sueste como desde el Concello instaron al propietario para su retirada, pero sin éxito, bien porque no quiere o no puede hacerlo. La empresa encargada de las obras señalaba que la retirada del velero corresponde a su dueño, aunque de no hacerlo tendrán que ver cómo se hace para poder trabajar en el espacio, ya que además el tiempo apremia.

Los astilleros, ayer, desde el frente marítimo. / Gonzalo Núñez

Iago Fernández Penedo, en la UTE creada con Dopico, FP Arquitectura S. Coop, es el adjudicatario de la dirección de la obra. Asegura que ayer se empezó preparando todo lo que es la seguridad en la obra y en la zona para acondicionar el área de trabajo y comenzar las labores de la limpieza para la demolición de los elementos actuales y poder reconstruir el astillero de Casqueiro en base al proyecto. La intención, señala el director de obra, es reutilizar todos los materiales existentes, tanto la piedra, que será acopiada, como todo lo que se pueda como herramientas o elementos singulares que aparezcan en la demolición. Como elementos singulares ya tienen identificados la sierra, carriles y anguilas de las que asegura que están en mal estado y se van a reconstruir, pero sí sus soportes.

Un camión retira enseres que había en el astillero de carlagho. / Gonzalo Núñez

Desde la empresa adjudicataria se ha pedido la retirada del velero que ocupa una esquina de Casqueiro como también a Sueste, de las embarcaciones que estaban en la carpintería de Carlagho. El presidente de esta asociación, Pablo Martínez, señalaba ayer que por parte de Sueste ya se habían trasladado 4 embarcaciones a una nave que les han cedido junto al colegio de Reibón, otra de ellos está en el puerto deportivo, y las otras dos -una suya y otra de otro particular- se encuentran ya en el mar frente a Seara. Respecto al velero, asegura que no es de Sueste y que desde la Asociación ya comunicaron en varias ocasiones al propietario que debía retirarlo para no entorpecer los trabajos.

Infografía de cómo quedará la rehabilitación de Casqueiro y Carlagho en Moaña. / Fdv

El director de obra asegura que, si no retira el propietario, lo harán ellos en el lugar que les indiquen desde el Concello, ya que no les compete ponerse en contacto con el dueño.

Iago Penedo reconoce que el plazo de ejecución es bastante ajustado, aunque cuando se haga la recuperación de los muros de piedra, el proceso después se acelera cuando lleguen las estructuras de madera porque es una construcción seriada. En Casqueiro no existe madera, porque se quemó, y será nueva. En Carlagho se arreglarán las fachadas de madera y se cambiarán un par de pórticos por mal estado. La labor en este astillero es más a nivel exterior y de cubierta que será cambiada totalmente y no será una rehabilitación integral como la de Casqueiro, en donde sólo quedaron muros de piedra y la rampa.

El velero que permanece sin retirar del recinto de Casqueiro. / Gonzalo Núñez

El arquitecto reconoce que ninguna obra es fácil y que tienen experiencia en la rehabilitación de carpinterías de este tipo, pero espera que vaya todo bien, ya que en principio señala que “todo el mundo está colaborando para que todo vaya bien”. Esta misma empresa se encargó de la rehabilitación del astillero de Ciprián en Outes, que está convertido en un espacio museístico y que obtuvo el Premio en la Bienal de Arquitectura Española del año pasado.

Un camión accede marcha atrás a la zona de obras por el astillero Carlagho. / Gonzalo Núñez

Ampliar a la Casa do Mar cuando se quede sin su actual uso médico

La alcaldesa, Leticia Santos, asegura que las obras en los astilleros supondrán un antes y un después en el casco urbano de Seara.Añade que con ellas comienza la transformación de este barrio “para a súa posta en valor e para a posta en valor do noso patrimonio marítimo pesqueiro, a través da recuperación das carpinterías de ribeira de Casqueiro e Carlagho.”. Entiende que ambas carpinterías constituirán un entorno museístico que desde el Concello aspiran a ampliar cuando la Casa do Mar se quede sin su actual uso médico, por lo que solicitarán la concesión, como hicieron también con los astilleros a Costas del Estado.

Rehabilitación del astillero de Outes que fue Premio de la Bienal Española de Arquitectura. / Fdv

Leticia Santos asegura que “cando rematen as obras das carpinterías, podemos comezar a albiscar este novo deseño da zona urbana de Moaña, que culminará coa execución da humanización da contorna das carpinterías concluíndo o paseo da Seara”. El proyecto para la conclusión ya está redactado por el arquitecto Iago Fernández Penedo, que se adjuntó en la solicitud de la concesión a Costas, junto al de la rehabilitación de los dos astilleros. La alcaldesa recuerda que tuvieron que “fasificar” el proyecto y empezar primero por la rehabilitación ya que para el retranqueo por la zona del mar para ejecutar el paseo, Patrimonio obligaba a tener la rehabilitación completa antes.

Desde la Asociación Sueste, que siempre ha ido de la mano del gobierno en este proyecto de rehabilitación, su presidente, Pablo Martínez, asegura que es “tremendamente positivo y muy satisfactorio”. Añade que llevaban tiempo esperando por el mismo y se cumplen las expectativas de conservar las carpinterías con las que el Concello se mostró bastante sensible. Entiende que se trata de un proyecto interesante de conservación y también a largo plazo.

