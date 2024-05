¿Qué hacer en O Morrazo?

Bueu prolonga las jornadas del pulpo

Hasta el domingo.

Bueu prolonga hasta el domingo las Xornadas de Exaltación do Polbo ya que la meteorología obligó a suspender las actuaciones de las charangas previstas el pasado fin de semana y restó afluencia a los locales. Los establecimientos que segán ofreciendo sus especialidades son Casa Benito, O Pazo, Buena Vibra, Zarzamora, Pyramis, Volver, Casa Quintela, Casa Videira y Pan con Noah. Además se mantiene la exposición de artes de pesca, elaboradas por el patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas, y que se puede visitar en la sala Amalia Domínguez Búa.

Dopico presenta o seu libro sobre Luísa Villalta

Hoxe, Concello de Moaña, 20:00 horas

A programación do Concello de Moaña arredor das Letras Galegas acada hoxe unha das súas principais actividades. Trátase da presentación do libro “Abonda con vivir. Luísa Villalta”, que é unha biografía da autora á que se lle adica este ano o Día das Letras Galegas e parte dunha investigación da xornalista cultural e docente Montse Dopico.

Montse Dopico / José Lores

Proyección de "Monstro" en Cangas

El Cineclub proyecta hoy “Monstro”, de Japón, premio al Mejor Guión en el Festival de Cannes 2023. Una madre entiende que el profesor está detrás del comportamiento extraño de su hijo

Hoy, Auditorio de Cangas, a las 21:00 horas

Acto de homenaje a la Revolución de los Claveles en Cangas.

Acto de homenaje a la Revolución de los Claveles y al coronel M.Durán Clemente, capitán gallego del 25 de Abril. El acto está organizado por la Federación Ateneos de Galicia que ayer confirmó la presencia de Xosé Fortes Bouzán, fundador de la Unión Militar Democrática (UMD) y fue encarcelado y expulsado del ejército por conspirar para la democracia

Hoy, a las 20:00 horas en el salón de plenos.

Primavera Darbo Fest

Sábado, a las 21:30 horas en el atrio

La comisión de la Romaría de Darbo organiza la Primavera Darbo Fest, para recaudar fondos para la Romaría de este año. Se anima a acudir con ropa floreada.Actuarán el grupo 2con2, con versiones de temas del pop nacional, rumba y flamenquillo y el Dj Michi. Habrá bocadillos calientes y bebida frías

Una fiesta el año pasado en el atrio de Darbo. / Santos Álvarez

Verbena anos corenta en Moaña

A programación do mes das letras en Moaña conta tamén cunha actividade mañá, sábado, ás 20.30 horas no Palco da Música. Trátase da II Verbena Salgharitas, inspirada nas verbenas dos anos corenta, coa participación das organizadoras e doutros grupos como a Banda Unión de Guláns ou as Pandereteiras Alxibeiras de Areas.

Sábado, ás 20:30 horas, no palco da música.

“Sons de cine” en el H4 en Cangas.

El Hotel H4 prosigue con su programación de ocio y ofrece una actuación en sesión vermú con “A Doce Vita” y su “Sons de cine”, que incluye una selección de las mejores bandas sonoras a ritmo de jazz

Domingo, 13:00 horas.

Charla de Adicam

La Asociación de diagnosticad@s de cáncer de mama ofrece una charla informativa sobre las líneas de actuación frente a negligencias médicas con als abogadas del bufete “Lexsas Abogadas”

Hoy, edificio de la Xunta en Pontevedra (Benito Corabl, 47), a las 17:00 horas.

Máquinas de coser en Moaña.

El Concello viejo acoge la charla de la vecina Sonia Freire sobre máquinas de coser que podrán verse en una exposición el fin de semana

Hoy, en el Concello Vello, a las 19:00 horas