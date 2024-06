El banco rojo ya tiene letrero.

La idea llevaba tiempo madurándose y por fin se pudo visibilizar la semana que terminó ayer. El banco de la Alameda Vella de Cangas, donde se celebra tertulia de izquierdas, ya tiene placa y no engaña a nadie. Dice lo que es.

Mejorar las retransmisiones de Cangas

El gobierno local de Cangas se tiene que esforzar para que las retransmisiones de los plenos sea más eficaz, que no lleve a errores. Es necesario que no se enfoque solamente al concejal que hable, de forma que no se sabe lo que ocurre en el resto del salón de plenos. Sabemos que para mejorarlo hay que invertir en un nuevo sistema, pero valdría la pena. Ahora no es como antes y la mayoría de las sesiones se siguen a través de Youtube por Internet. Salvo en casos muy excepcionales, donde grupos de vecinos quieren dejar constancia de protesta o su apoyo por alguna causa, apenas hay gente siguiendo los plenos en directo. Además hace tiempo que no son lo que eran. Se hacen cansinos, monótonos, previsibles y, sobre todo, muy, muy largos

Cada vez es más difícil acceder a las actas de las junta de gobierno

Otra cosa que quería comentar es que a medida que se avanzó en las páginas web de los concellos es cada vez más difícil localizar las actas de las juntas de gobierno, que hay que recodar que son públicas, que todos los vecinos tienen derecho a verlas. Antes se ponía en el tablón de anuncios y no había problema. Es Cangas, es Moaña y son la mayoría de los Concellos de Galicia.

