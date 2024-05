Ciencia y economía para conectar con el mar

El instituto As Barxas de Moaña, tras detectar que muchos jóvenes de la villa desconocen importantes aspectos de la cultura marítima y de la importancia económica del sector por excelencia en la villa, decidió poner en marcha la I Semana do Mar, en la que implicará a distintos agentes. La programación arrancará el lunes 13 con dos charlas. En la primera el investigador del CSIC Álex Alonso conversará sobre el estudio del movimiento de animales marinos. Se destinará a los estudiantes de 3º y 4º de ESO.

La segunda intervención será del director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica de la Consellería do Mar, Antonio Basanta. Los jóvenes de 2º de ESO serán su público antes de que el polifacético músico, escritor y presentador Xurxo Souto converse con los estudiantes de Bachillerato. Souto tiene varios libros relacionados con el mar y el folclore que le rodea, además además de “Somos un pobo de artistas. O método Luísa Villalta”, sobre la autora homenajeada este año en el Día das Letras Galegas. Esto entronca la Semana do Mar con el idioma propio, no en vano las jornadas están organizadas por el departamento de normalización lingüística del instituto.

La cultura también tendrá su peso el lunes por la tarde con una charla-coloquio para los jóvenes de 4º de ESO a cargo del marinero, capitán de pesca y poeta Xosé Iglesias.

El martes acuden al instituto los Grupos de Acción Local de Pesca (GALP) que darán una charla a los alumnos de 4º sobre las salidas académicas y profesionales que tiene el mundo del mar de cara a su futuro. En esta segunda jornada también acudirán al centro representantes de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) que explicará a los pequeños de 2º de ESO cómo se debe actuar en el caso de encontrarse con delfines y otras especies varadas en la arena de las playas. La jornada del martes concluirá con una charla sobre el marisqueo en la ría de Vigo a cargo de Luís Rodríguez, de la Xefatura Territorial de la Consellería do Mar.

El miércoles concluirá la programación con varios actos. Henrique de Rodeira hablará sobre las traineras, el deporte tradicional con más arraigo en toda la comarca. La Autoridade Portuaria de Vigo también estará presente con una intervención de Iria Teijeiro sobre cómo funciona el puerto y la actividad que acoge.

Paralelamente habrá exposiciones de piezas artísticas realizadas por los alumnos y con el mar como hilo conductor. También se podrán ver en el centro artes de pesca y alguna embarcación.

Suscríbete para seguir leyendo