Cangas tendrá mercadillo por las Letras Galegas, pero no decidió si abrirá la plaza

Cangas tendrá mercadillo ambulante extraordinario el próximo viernes, día 17, a pesar de ser festivo por la celebración de las Letras Galegas. Lo que no está claro es si abrirá la plaza de abastos, porque el Concello aún no lo ha decidido al comprobar que existen discrepancias al respecto entre el colectivo de vendedoras. “O normal é que haxa tamén actividade na praza, pero aínda non tomamos unha decisión definitiva”, apunta la concejala, Lucía Docampo.

En el gremio hay división de opiniones, los que creen que plaza y mercadillo deben ir juntos, complementarse y nutrirse de clientes mutuamente, y quienes alegan lo contrario porque no habrá pescado del día por inactividad de las lonjas.