Un pintor de Bueu en Mos.

Manuel Cerviño expone en el Concello de Mos, concretamente en el pazo dos Marqueses, su exposición titulada “Mixturas”. Es un artista que comienza su obra plástica en 1998 con dibujo, para después dar paso a los pinceles a través de una “mirada realista”. Ahí muestra un conjunto de obra de óleo sobre lienzo, en distintos formatos.

¿Las riadas partidarias?

Hasta las riadas se convierten en un acto partidario en Cangas. Ya no es una cuestión solo de resolver un problema, como el de Augalevada, sino en ver quién le saca rendimiento político a la catástrofe, que estaban preocuadas en la oposición de Cangas, porque, “lo tenían antes”. Es todo un juego político decadente, del que los griegos: atenienses y/o espartanos se tirarían de los pelos al ver tanto desastre justo. Vale que a Sócrates lo obligaron a ingerir cicuta hasta la muerte, pero no era lo que es ahora. Por favor, no más riadas, que el pueblo se cae.

No sabemos ni de fútbol ni tampoco de política

Nuestro inefable concejal socialista Mario Rodríguez, que se sabe de memoria las pautas políticas que marca el PSOE y habla del fango en el que está el PP, no dudó en manifestar que lo mejor que le pasó a Moaña en estos últimos ocho años fue tener en el gobierno a concejales socialistas. Pero no se queda ahí. Dice también que los tres últmos fueron de los tres mejores concejales socialistas de siempre en Moaña. ¡Y nosotros que pensábamos que apenas se hablaba con los que se fueron! No, que va a tener razón Luis Enrique, que los periodistas no sabemos nada de fútbol y tampoco de política.

