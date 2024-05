As entradas para “Celebreixon” de Roberto Vilar en Cangas, esgotadas

O televisivo Roberto Vilar chega esta fin de semana ao Auditorio de Cangas co espectáculo “Celebreixon”, co que conmemora 30 anos de actividade catódica e que presenta en xira por teatros de Galicia. Pero xa non hai opción de lograr entradas, que están esgotadas, segundo informan desde o Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela. A cita é o sábado, ás 21.00 horas