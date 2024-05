El centro de salud de Cangas seguirá abierto por las tardes en verano

Definitivamente, el centro de salud de Cangas seguirá manteniendo abiertas las consultas médicas del turno de tarde en los meses de verano, tal y como confirma su jefe de servicio, el doctor José Gestido Santomé, salvo que ausencias imprevistas o carencias asistenciales obliguen a replantearlo. Asegura que la Gerencia de Atención Primaria de Vigo había propuesto, sin exigirlo, que se valorara el cierre de estas consultas de tarde y concentrar en julio y agosto la actividad de consultas por las mañanas para garantizar unos tiempos de demora para conseguir citas en Primaria razonables y evitar la saturación de agendas del personal. Aunque le pareció buena idea, manteniendo, como todo el año, las urgencias en el Punto de Atención Continuada (PAC) durante las tardes, noches y fines de semana, tras evaluar la situación actual y las previsiones de ausencias en verano, así como las opiniones de los implicados, le parece "razonable" tratar de mantener el servicio de tardes abierto.

Gestido Santomé asegura que tiene claro que la dificultad de encontrar médicos especialistas en Atención Primaria en las listas de sustitución para realizar el denominado "refuerzo de costa" o que se cubran vacaciones del personal médico, supondrá por un lado una sobrecarga para los médicos y equipo de enfermería que no estén de vacacionmes. También puede generar problemas para los vecinos a la hora de recibir una atención médica adecuada "Pero éste non vai a ser o primeiro verán en que se de esa situación. E nos pasados veráns, co esforzo de todo o personal do centro de saude (prolongando horas de consulta, asumindo aumento do número de pacientes diarios en axenda,..) e a compresión dos veciños, se conseguíu dar resposta á demanda sen grandes problemas".

Situación actual

Indica que en los últimos meses, se consiguieron cubrir las 4 plazas de pediatría, las 4 vacantes de tarde (alguna llevaba años sin cubrir) y las 3 de médico en Aldán. Se espera que, si no hay novedades, encarar un verano con sólo un cupo médico de los 18 del servicio (Cangas y Aldán) sin médico asignado, un puesto que lleva meses cubriéndose con sustituciones 4 días a la semana. Añade que los permisos de vacaciones (la normativa contempla un máximo del 33% del personal médico y de enfermería) supondrá, en la práctica, la ausencia simultánea de 3-4 médicos de los 14 del centro de salud de Cangas y 1 en el centro de salud de Aldán durante julio, agosto y septiembre. Con estos números, admite que la situación puede ser delicada por las tardes porque serán muchas en las que preste asistencia ordinaria con uno de los 4 facultativos, que se verá obligado a asumir parte de la carga de trabajo de los compañeros ausentes.

Por otra parte, dice que las previsiones de ocupación turística para O Morrazo son, un año más, mu altas y ese aumento de la población "tensiona" la capacidad del centro de salud:" E é difícil estimar canto pode aumentar a presión asistencial: aumento de urxencias, accidentes, familias que veranean durante meses e solicitan que se lle asigne un Médico e enfermeira para todo o verán etc. Por iso, a idea de pechar durante os meses de Xullo e Agosto o turno de tarde e pasar a todo o personal á mañán, foi valorada inicialmente como unha boa alternativa de organización. Ante a inevitable falta de sustitucións e reforzo". Reconoce que contar con un equipo completo de facultativos por la mañana supondría, en su opinión, no sólo un menor desgaste físico y psicológico de los trabajadores de ambos turnos por tener que asumir durante semanas la sobrecarga de las ausencias de los compañeros, sino también un importante beneficio para los pacienbtes al recortar los tiempos para conseguir una consulta o no ver reducido el tiempo de atención por la presión de cumplir con el horario de citas.

Peso a todo, el jefe del servicio y la Gerencia del área consideraron siempre que este tipo de medidas deben contar con el apoyo de todos los trabajadores del centro y de la comprensión de las asociaciones y gobierno. Dice que en las últimas semanas se escucharon por varios canales voces sobre el descontento e incertidumbre que provocaría el cierre de la tarde durante dos meses de verano, de ahí que también se tomó la decisión de m ntener el centro abierto. Gestido Santomé recuerda que también habrá que estar pendientes del PAC. La presencia de tres equipos en Urgencias, que tiene limitadas sus vacaciones a 15 días en julio o agosto, para dar servicio a Cangas y Moaña, suele tener, salvo picos puntuales, rsuelta la demanda. Pero su capacidad de respuesta se pone a prueba cada verano, tanto por el gran uso que se hace del servicio por los veraneantes (la población se duplica) como por ser un recurso al que suelen acudir los pacientes que no pueden consultar a tiempoi con su médico de Familia. Por esta razón, en el caso de producirse en verano nuevas ausencias imprevistas, detectar carencias asistenciales que hagan inasumibles las listas de espera o problemas graves derivados de la falta de facultativos hacen que no se descarte el replanteo del cierre.