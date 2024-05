A Mostra de Teatro máis “cósmica e inclusiva”

Unha adaptación da obra de Calderón de la Barca “El castillo de Lindabridis” coproducida pola compañía Nao de amores e o Teatro Clásico Nacional, abrirá a 41 Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, que pechará o 7 de xullo a artista mexicana Gabriela Muñoz con “Perhaps, perhaps... quizás”. Entre elas, 11 días de espectáculos no Auditorio Municipal Pazos Varela, as rúas da vila e distintos escenarios para actividades “converxentes”, como danza, obradoiros, encontros ou exposicións. O festival arranca o xoves 27 de xuño co pregón da actriz Patricia Vázquez.

As responsables da Mostra de Teatro Cómico e Festivo non destacan ningún nome porque “sería desmerecer” outros nunha programación que destacan pola “altísima calidade” dos espectáculos e actividades para todos os públicos, entre as que se inclúen sete estreas absolutas, sete estreas en Galicia e catro coproducións. A inclusión social é un dos eixos desta 41ª edición, con exemplos como “Helen Keller, a muller marabilla?”, pola compañía Chévere, merecedora do premio Xiria ao labor teatral, ou a primeira Xornada de Inclusión e Teatro, que impartirá Chévere sobre os retos de crear unha obra inclusiva e accesible.

“Perhaps, perhaps... quizás”, por Chula the Clown, pechará a Mostra o 7 de xullo. | / Mostra

Entre as estreas absolutas figuran “Sobre o extravío ou a arte de perderse”; a terceira entrega da triloxía “Rogelio. La fête”, que mestura circo, clown e malabares; “Espectáculo ETC”, da Escola de Teatro de Cangas; “Latexo”, coprodución entre MITCFC e Pistacatro; “Ruar”, en coprodución con Vacaburra, e “Canchal XI. Sobre”, en coprodución da Mostra, con Teatro Ensalle. E no cadro de estreas en Galicia figura a que abrirá as representacións no Auditorio, “El castillo de Lindabridis”, unha adaptación en comedia novelesca-cabaleiresca con linguaxe poética, música e danza da obra de Calderón de la Barca por Ana Zamora, Premio Nacional de Teatro. Tamén “A idade de Cacifo”, para público mozo e adulto pola compañía Peripecia.

Representantes da organización e das institucións, na presentación de onte no Auditorio. / G.Núñez

O teatro xestual estará a cargo da mítica compañía Yllana con seu rítmico e divertido “Passport", e o teatro físico, con máscaras, títeres e música na obra “Redes”, por Emovere, con interpretación de José Luis Montieo. Tamén estará por primeira vez en Galicia o trepidante espectáculo “Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I”, da Compañía La Calòrica. A artista mexicana Gabriela Muñoz dá vida á xenial Chula the Clown en “Perhaps, perhaps... quizás”, que pechará a Mostra o 7 de xullo.

"El verdugo", unbha produción de "El espejo negro". / Mostra

Respecto das distincións, o premio Xiria ao labor teatral será para o referido espectáculo de Chévere sobre Helen Keller, pioneira na loita pola igualdade e a xustiza social e primeira muller xordocega en obter título universitario en Harward, en 1904. A organización destaca o “excepcional traballo de inclusión” no ámbito do teatro profesional das persoas con discapacidade, e que consigue establecer unha “conversa aberta e directa” co público. O premio Mulleres en Acción é para a artista María Ruído, que utiliza a arte cinematográfica “dun xeito orixinal, inexplorado e cunha linguaxe propia”. Haberá unha exposición súa.

A programación da Mostra foi presentada onte nun acto no Auditorio Municipal "Xosé Manuel Pazos Varela" pola organización e representantes políticos do Concello, a Deputación e a Xunta de Galicia, que contribúen a financiar unha edición que ronda os 140.000 euros de orzamento. Os abonos para os oito espectáculos de sala están á venda desde mañán por 70 euros, unha rebaixa de 10 euros con respecto ás entradas individuais, que se ofrecerán a través da plataforma A Taquilla desde primeiros de xuño.