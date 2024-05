Viñó acusa a Malvido de malgastar en `leiraparking´ los recursos de servicios

La iniciativa del Gobierno de Cangas de dotar de leiraparking gratuito al entorno de las playas de O Hío, llegando a acuerdos de cesión de fincas particulares, no le parece de recibo a la presidenta de la asociación de vecinos de Viñó. Esperanza Veiga arremete contra la concejala de Obras e Servizos, Iria Malvido (PSOE), por seguir “improvisando” soluciones al tráfico en vísperas de la temporada estival y por dedicar recursos públicos que considera más necesario invertir en servicios esenciales de los que carece el vecindario, como desbroces, bacheo de viales o dotación de transporte público, que es “casi nulo”. “Y nos permitimos el lujo de gastar el dinero necesario para estos menesteres en fincas privadas para dar aparcamiento gratuito”, protesta.

“Voy a dejarle muy claro a la concejala de obras, servicios y movilidad que lo de los leiraparking gratuitos puestos por el Concello no los entiendo”, subraya la dirigente vecinal, y recuerda que “llevan un año en el gobierno y esperaron a finales de abril para sacar esta genial idea del tintero , como sacan otras, siempre improvisando. Están para gestionar, no para esto”. Añade que “los vecinos carecemos de muchos servicios” más esenciales que los aparcamientos gratuitos , que, como ya dejó claro en una reciente reunión, “se llenarán, y luego seguirá viniendo gente que aparcará en caminos, en sendas peatonales, entre árboles erosionándole las raíces, en propiedades particulares que no están dedicadas a servicio de leiraparking para al final, si no tienen más remedio, pagar 3 euros a regañadientes en uno privado”.

No respalda que sean gratis, “cuando a donde quiera que vayas se cobra, y nadie rechista. En las ciudades más próximas, ¿cuánto cuesta una hora de aparcamiento?, ¿cuántos aparcamientos disuasorios tienen?”, se pregunta Esperanza Veiga, que defiende aparcamientos de pago, legales, y suficiente policía para sancionar a los infractores.

