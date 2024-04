Ons en 1800 y cuando los bueyes eran parte de la isla

La Asociación Cultural PineirÓns presenta esta semana el nuevo número de su revista de Aunios, en la que la historia y la cultura de la isla de Ons son protagonistas. La presentación oficial será el viernes en la Sala das Cunchas del Concello de O Grove a partir de las 20.20 horas. En esta ocasión se incluyen artículos sobre el mito de la Santa Compaña, el trabajo en el campo con bueyes y vacas, las posibilidades turísticas del faro o un trabajo alrededor de un mapa del Ministerio de Defensa datado en 1800, pero que desde PineirÓns están convencidos de que es posterior.

“Uns seres maxestosos que formaban parte da familia. Comían do mesmo millo que botaban e arrendaban xuntos. Durmían baixo o mesmo teito e descansaban ao baldío nas interminábeis mañás da súa nenez. Medraban un a carón do outro”. Así recoge José Manuel Dopazo parte de la conversación que mantuvo con “señor Francisco” en enero de 2011, cuando este vecino nacido en Cucorno tenía 95 años y le hablaba del trabajo agrícola en la isla de Ons. Esos seres majestuosos a los que se refiere son los bueyes, que prácticamente eran un isleño más.

Esta colaboración forma parte del número 29 de la revista Aunios, casi 90 páginas dedicadas a Ons, a la comarca de o Morrazo y a lugares como Noalla y O Grove, íntimamente ligados a la isla desde el siglo XV. El trabajo de José Manuel Dopazo, que es filólogo y colaborador externo del Instituto da Lingua Galega de la Universidade de Santiago, lleva por título “O boi e o pan ou a capitalización do traballo”. El trabajo de estos animales en Ons era fundamental porque con ellos se sembraba el maíz, que era el principal sustento “de todas as almas da casa”, lo que incluía a los humanos y a los animales como los propios bueyes, vacas, gallinas o cerdos. Con el maíz se obtenía la harina con la que se hacía el pan, base de la alimentación humana.

La casa de “señor Francisco” hacia 1970. / Archivo Fernando Alonso

El relato de “señor Francisco” abunda en que la relación con los bueyes era especial, una conexión que empezó a desaparecer con la llegada de las vacas. Ciertamente fue una evolución porque también tiraban de arado, daban leche y cría y corrían más pese a tener menos fuerza. “Con todo non respondían tan ben como os bois. Carecían do sentido do labor ben feito”, relata Dopazo de boca de “señor Francisco”. Las vacas ayudaron a reducir el tiempo de trabajo y fueron un avance en la capitalización del trabajo, pero al mismo tiempo implicaron “un retroceso nas relacións sociais e co medio animal. Foron desaparecendo os bois e, con eles, morreu a complicidade entre o animal e o humano”.

El nuevo número de Aunios sigue contando entre sus colaboradores al presidente de PineirÓns, que en el aspecto etnográfico aborda el mito de la Santa Compaña; o del investigador Arturo Sánchez Cidrás, que inicia una serie titulada “Lembranzas do transporte á Illa de Ons” acerca de las dificultades para viajar entre el archipiélago y el continente.

El mapa de 1800 de Ons, que los autores del artículo consideran que es de 1810. / Biblioteca Virtual de Defensa

El propio presidente de PineirÓns, Celestino Pardellas, firma junto a Anxo López Vergara un texto de investigación sobre un “Mapa de 1800” recientemente editado por la biblioteca virtual del Ministerio de Defensa. Los autores intentan demostrar que esa fecha no es real, sino que la cartografía se corresponde a 1810. Y relacionan este hecho con otro de los textos de este número de Aunios, sobre el comerciante y potentado Genaro Ángel, de principios del siglo XIX. “Hai unha serie de parcelas que aparecen reflectidas nese mapa que habería que investigar porque poden referirse aos terreos nos se que se dividiu a illa para vender ou alugar como accións de primeira clase e así sufragar os gastos de fortificación que o Estado pretendía realizar na illa”, explican. Fortificaciones como los conocidos “castillos” de Pereiró y Roda.

La portada del número 29 de la revista Aunios, de PineirÓns. / PineirÓns

La Asociación PineirÓns también aporta un texto planteando un nuevo uso para el faro debido a su proceso de automatización. Una apuesta para que los faros de Cíes, Ons y Sálvora no se dediquen a usos vinculados a la hostelería, sino culturales.

La revista de este año se completa con textos sobre la propiedad de la capilla de A Lanzada, el pintor Xosé Conde Corbal, acerca del sacerdote que consagró la capilla de A Toxa o los 100 años de las heroínas del naufragio del “Santa Isabel” en Sálvora.

Suscríbete para seguir leyendo